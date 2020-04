Растут пожертвования в фонд StopCov Грузии

БАКУ/Trend/ - По состоянию на 8 апреля в фонде StopCov Грузии, созданном 23 марта, уже накоплено 24,2 миллиона лари (около 7,61 миллиона долларов), сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Средства, собранные для фонда StopCoV, будут использованы для оказания помощи уязвимым группам населения в связи с распространением коронавируса в Грузии.

К числу последних компаний, внесших пожертвования в фонд, относятся такие компании, организации и учреждения, как GeoSteel - 150 000 лари (47,414 долларов США), Кавказский металлургический терминал - 100 000 лари (31 609 долларов США), ООО IN-SI - 35 000 лари (11 063 доллара США), Lasere - 30 000 лари (9 482 доллара США). ), Бизнес-группа - 25 000 лари (7 902 долларов США), страховая компания Prime - 20 000 лари (6 321 долларов США), Kakhuri Ltd - 20 000 лари (6 321 долларов США), компания Fabric - 20 000 лари (6 321 долларов США), Технологический парк Грузии - 20 000 лари (6 321 долларов США), Polimeri - 20 000 лари (6 321 долларов США), Element Construction - 20 000 лари (6 321 долларов США, Zaza Tchanturia - 18 000 лари (5 689 долларов США), Грузино-американский университет - 10 000 лари (3 160 долларов США), New power company - 10 000 лари (3 160 долларов США), Группа Юнити - 5000 лари (1 580 долларов США), Kaia Ltd - 5 000 лари (1 580 долларов США), PremiuMep Ltd - 5 000 лари (1 580 долларов США), Polyhedro - 5 000 лари (1 580 долларов США), Центр энергоэффективности в Грузии - 5 000 лари (1 580 долларов США), ООО Shalauri 2012 - 4 000 лари ( 1 264 долларов США) и Geo-Kar Import - 1 000 лари (316,10 долларов США).

Кроме того, частные лица также осуществили пожертвования в фонд, сообщает пресс-служба фонда.

Количество случаев заражения COVID-19 в Грузии на 8 апреля достигло 208 человек.

От вируса в стране скончались три человека, 48 выздоровели. На карантине остаются 4 682 человека, а в стационаре под наблюдением врачей - 375.

Специалисты предупреждают, что число случаев инфицирования в стране будет расти.

(Автор: Тамилла Мамедова.)