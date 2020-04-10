Курс маната по отношению к мировым валютам на 10 апреля

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на десятое апреля установлен на уровне 1,7 и 1,8595 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют 10.04.2020 1 доллар США 1 USD 1,7 1 евро 1 EUR 1,8595 1 австралийский доллар 1 AUD 1,0785 1 аргентинский песо 1 ARS 0,0261 1 белорусский рубль 1 BYN 0,6753 1 бразильский реал 1 BRL 0,3327 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0,4628 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0,0943 100 южнокорейских вон 100 KRW 0,1405 1 чешская крона 1 CZK 0,0688 100 чилийских песо 100 CLP 0,2025 1 китайский юань 1 CNY 0,2415 1 датская крона 1 DKK 0,2491 1 грузинский лари 1 GEL 0,535 1 гонконгский доллар 1 HKD 0,2193 1 индийская рупия 1 INR 0,0223 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2,1189 100 индонезийских рупий 100 IDR 0,0107 100 иранских риалов 100 IRR 0,004 1 шведская крона 1 SEK 0,171 1 швейцарский франк 1 CHF 1,7602 1 израильский шекель 1 ILS 0,4748 1 канадский доллар 1 CAD 1,2178 1 кувейтский динар 1 KWD 5,4734 1 казахский тенге 1 KZT 0,0039 1 киргизский сом 1 KGS 0,02 100 ливанских фунтов 100 LBP 0,1131 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0,3947 1 мексиканский песо 1 MXP 0,0716 1 молдавская лея 1 MDL 0,0937 1 египетский фунт 1 EGP 0,108 1 норвежская крона 1 NOK 0,1662 100 узбекских сомов 100 UZS 0,0177 1 польский злотый 1 PLN 0,4088 1 российский рубль 1 RUB 0,0229 1 сингапурский доллар 1 SGD 1,2032 1 саудовский риал 1 SAR 0,4518 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2,3164 1 турецкая лира 1 TRY 0,2543 1 тайваньский доллар 1 TWD 0,0566 1 таджикский сомони 1 TJS 0,1662 1 новый туркменский манат 1 TMM 0,4857 1 украинская гривна 1 UAH 0,0624 100 японских иен 100 JPY 1,5686 1 новозеландский доллар 1 NZD 1,0344

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на десятое апреля установлен на уровне 1,7 и 1,8595 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу: