В Азербайджане оказана финподдержка 5752 предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса

БАКУ /Trend/ - Продолжается оказание финансовой поддержки пострадавшим в результате коронавирусной пандемии предпринимателям, работающим в экономической сфере.

Об этом сообщили в понедельник Trend в министерстве финансов.

Согласно данным, 13 апреля Агентство государственного казначейства на основании представленных министерством экономики распоряжений перечислило заработную плату наемным работникам, работающим в областях, пострадавших от пандемии - 3 652 тысячи манатов 1983 налогоплательщикам, 2 948 тысяч манатов - 2 560 индивидуальным (микро) предпринимателям, работающим в областях, затронутых пандемией, на их соответствующие банковские счета.

Ранее, 9 апреля, министерство финансов предоставило в общей сложности 8 939 тысяч манатов в качестве финансовой поддержки 5752 налогоплательщикам, включая первый транш.