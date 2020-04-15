Поступления от таможенных пошлин в госбюджет Азербайджана выросли

БАКУ/Trend/ - В марте 2020 года Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана перечислил в государственный бюджет 327,7 миллиона манатов, что на 5,9 процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные ГТК.

В марте текущего года сумма таможенных пошлин составила 87,14 миллиона манатов, или 26,6 процента от всех поступлений, НДС – 225,2 миллиона манатов (68,7 процента), акцизы – 11,85 миллиона манатов (3,6 процента), дорожный налог - 3,49 миллиона манатов (0,1 процента).

Удельный вес собранных таможенных пошлин увеличился на 2,1 процентных пункта за счет сокращения акцизной доли.

По сравнению с мартом прошлого года поступления от таможенных пошлин в этом месяце выросли на 10,7 процента, от НДС - на 3,2 процента, от акцизов – на 2,9 процента. Поступления от дорожного налога сократились в четыре раза.

Поступления в госбюджет по линии ГТК формируются по четырем направлениям: таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость (НДС), акцизный налог и дорожный налог.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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