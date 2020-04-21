Агентство МСБ в Азербайджане организовало онлайн-мероприятие для предпринимателей, пострадавших от пандемии

Финансы 21 апреля 2020 18:01 (UTC+04:00)
Агентство МСБ в Азербайджане организовало онлайн-мероприятие для предпринимателей, пострадавших от пандемии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжаются онлайн-мероприятия Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана, организованные с целью информирования о мерах государственной поддержки предпринимателей, работающих в сферах, пострадавших от пандемии коронавируса (COVID-19).

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на агентство, на прошлой неделе такими мероприятиями воспользовались около шести тысяч субъектов предпринимательства.

На очередном онлайн-мероприятии на тему "Финансовая поддержка сфер, пострадавших от пандемии", организованном Агентством МСБ 21 апреля, представители Агентства и Государственной налоговой службы при министерстве экономики ответили на вопросы предпринимателей и проинформировали о новых мерах государственной поддержки.

Около двух тысяч субъектов предпринимательства воспользовались онлайн-мероприятием, транслируемым в прямом эфире на странице Агентства в Facebook.

Онлайн-просветительские мероприятия для информирования субъектов предпринимательства, пострадавших от пандемии, будут продолжены с учетом поступивших в МСБ обращений и интересов субъектов предпринимательства.

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