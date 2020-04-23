Эльман Рустамов: В Азербайджане сохраняется макроэкономическая стабильность

БАКУ/Trend/ - Задачи, поставленные перед институтами экономического регулирования и финансовым сектором в связи с макроэкономической ситуацией и социально-экономическим развитием в стране, постоянно находятся в центре внимания. Об этом заявил в четверг на Очередном заседании Совета по сотрудничеству с предпринимателями при правлении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) председатель банка Эльман Рустамов, сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Он отметил, что в стране сохраняется макроэкономическая стабильность, инфляция находится на приемлемом уровне, курс национальной валюты - маната - стабилен, а ситуация на валютном рынке значительно нормализовалась. Помимо этого в банковском секторе ситуация остается удовлетворительной, ликвидность - нормальной, восстановление кредитной активности продолжается, и в то же время наблюдается рост бизнес-кредитования и снижение потребительских кредитов. В последние месяцы также отмечались рост сберегательной базы населения и начало тенденций дедолларизации.

Рустамов отметил, что одним из основных вопросов сегодня является обеспечение устойчивой, стабильной, прогнозируемой макроэкономической среды, в которой работает бизнес. В новых условиях макроэкономические рамки должны быть установлены таким образом, чтобы в условиях низких цен на нефть сохранялась стабильность.

Касаясь результатов предыдущей встречи с предпринимателями и руководителями коммерческих банков, председатель ЦБА отметил, что большинство вопросов, поднятых субъектами бизнеса на прошлой встрече, уже нашли свое решение. Так, уже проведена либерализация регулирования импортных операций, также проведена значительная работа в рамках Совета по внедрению в Азербайджане системы расчетов квитанциями. В ответ на призывы главы государства ведется активная работа по расширению связей финансового и реального секторов, предоставлению беззалоговых кредитов в сельских местностях и поддержке программы самозанятости.

Отметим, что сегодня в онлайн-формате состоялось очередное заседание Совета по сотрудничеству с предпринимателями при правлении ЦБА. В заседании приняли участие представители Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана, Ассоциации банков Азербайджана, банковского сектора и предприниматели. Основная цель заседания заключалась в определении направлений сотрудничества с банковским сектором по выходу из ситуации и трудностей, с которыми сталкиваются предприниматели в условиях пандемии COVID-19.

Председатель ЦБА Эльман Рустамов, выступая на заседании, в первую очередь, рассказал о проводимой под непосредственным руководством Президента Ильхама Алиева последовательной работе по снижению влияния глобального экономического кризиса на национальную экономику и защите здоровья населения, обеспечению его экономической активности, осуществляемых неотложных мерах, задачах, стоящих перед финансовым сектором в этом направлении.

В ходе обсуждений выступающие отметили реструктуризацию кредитных обязательств перед банковским сектором, выделение новых кредитов для решения дефицита оборотных средств в их текущей деятельности, принятие дополнительных мер по совершенствованию валютного рынка, рассмотрение возможности использования наличных средств в расчетах, особенно в малом бизнесе, рассмотрение возможности применения чековых расчетов в этом направлении, упрощение требований по механизмам микрокредитования, а также широкое использование гарантийных механизмов для активизации кредитования бизнеса.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)