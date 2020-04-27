Правительство Грузии сокращает расходы

БАКУ/Trend/ - Правительство Грузии намерено в связи с коронакризисом сократить государственные расходы в размере от 700 миллионов до 1 миллиарда лари, заявил министр финансов Грузии Вано Мачавариани, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По его словам, только текущие расходы планируется сократить на 300 миллионов лари, кроме того, будут сэкономлены средства и на капитальные расходы.

«Что касается текущих расходов, то это командировки, в том числе зарубежные, это программа check in Georgia, различные мероприятия, которые будут отменены. Что касается капитальных расходов, то сокращение будет от 700 миллионов до 1 миллиарда» - заявил министр.

По его словам, пока сложно определить точную сумму сокращения капитальных расходов, так как она зависит от различных факторов.

«Мы воздерживаемся от конкретизации цифр на данный момент. Чем дольше продлится карантин, тем больше придется экономить, и наоборот – чем раньше он завершится, тем меньше придется экономить. Если позволит ситуация, мы постараемся возобновить реализацию тех проектов, которые сейчас пришлось временно приостановить» - заявил министр финансов.

Отметим, что вспышка коронавируса нанесла серьезный удар по экономике Грузии. Убытки несут практически все сферы представленного в стране бизнеса. А большая часть населения осталась без работы. Для выхода из кризиса власти в течение трех недель вели активные и довольно сложные переговоры с международными финансовыми институтами для получения финансовой помощи.

До конца года страна получит 1,5 миллиарда долларов для развития экономики Грузии. Такую же сумму по ходатайству правительства в случае необходимости доноры выделят на помощь частному финансовому сектору и реальному сектору.

Первый случай заболевания новым коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля.

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(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)