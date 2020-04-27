Азербайджанские аналитики: Цена на золото может сломать семилетний максимум

БАКУ/Trend/ - Наличие в мире политических и экономических рисков приводит к тому, что спрос на золото на рынках цветных металлов остается актуальным, поддерживая цену в 1660 доллара за унцию (53,4 доллара/грамм). В кратчайшей перспективе рост цены за унцию ожидается до отметки 1 723 доллара (52,4 доллара за грамм). Если же максимум за последние семь лет сломается, цена может достичь значения 1 796 долларов (57,8 доллара/грамм)

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Аналитики InvestAZ представили также данные о ситуации на международных финансовых рынках и краткосрочные прогнозы.

Евро

По мере того, как курс евро/доллара остается ниже 1,09 доллара за евро, вероятность того, что он подешевеет до 1,06 доллара за евро, также остается сильной.

На этой неделе будут опубликованы важные фундаментальные данные, среди которых в центре внимания будут особенно важные заявления американских и европейских центральных банков о будущей монетарной политике.

Британский фунт стерлингов

Цена фунта, столкнувшаяся с сопротивлением в 1,25 и 1,24 доллара на прошлой неделе, может подешеветь еще больше - до 1,22 доллара за фунт.

Несмотря на то, что на этой неделе не ожидается публикации важных показателей, связанных с экономикой Англии, будущие цены на нефть на энергетических биржах будут в центре внимания также и с точки зрения влияния на курс GBP/USD.

Турецкая лира

Курс USD/TRY, который последний год колеблется на максимуме, также продолжает повышаться, и пока остается выше уровня поддержки. Подорожание может продолжаться до 7,1 турецких лир за доллар.

Тем не менее, ожидается, что прогнозы по инфляции, которые будут опубликованы на следующей неделе, покажут, что цены в стране не будут расти, что может привести к ослаблению динамики удешевления лиры.

Нефть

Отрицательное раскрытие фундаментальных показателей по мировой экономике оказывает давление и на нефтяные цены на энергетических биржах. Так, цена барреля нефти Brent в настоящее время торгуется на уровне 21 доллара и сталкивается с сильным сопротивлением в 23 доллара. Ожидается, что будущий тренд будет зависеть как от экономической статистики, которая будет обнародована в течение недели, так и от показателей запасов нефти и бензина в США, которые будут опубликованы в среду в 18:30 по бакинскому времени.

Внимание: Вышеизложенные данные носят полностью рекомендательный характер. Операции по этому виду деятельности входят в группу высокого риска, и ЗАО InvestAz, исходя из вышесказанного, не несет никаких обязательств по осуществляемым инвестиционным операциям.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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