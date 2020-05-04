Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана значительно увеличил наличные средства

БАКУ /Trend/ - По итогам 2019 года Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана увеличил совокупные активы по сравнению с аналогичным показателем за 2018 год на 10,2 процента, сообщает Trend со ссылкой на балансовый отчет Фонда.

Согласно отчету, совокупные активы выросли за год на 129,58 миллиона манатов, до 1,406 миллиарда манатов. В структуре активов наибольшую долю (71 процент) занимает ипотечный портфель в объеме 998,1 миллиона манатов, увеличившийся на 11,5 процента.

Еще 9,6 процента от объема совокупных активов занимают наличные денежные средства и их эквиваленты. Их объем вырос почти в 2,5 раза, с 55,8 до 136,23 миллиона манатов.

Депозиты в банках и прочих финансовых институтах составили 23,83 миллиона манатов. Инвестиции, удерживаемые до погашения, составили 301,38 миллиона манатов, увеличившись на 11,6 процента в годовом исчислении.

В структуре долгосрочных активов неиспользуемая недвижимость и нематериальные активы составили 166,75 миллиона манатов, увеличившись в 2,3 раза в годовом исчислении. Другие активы составили 201,2 миллиона манатов – в 3,5 раза больше чем по итогам 2018 года.

Также Фонд увеличил совокупные обязательства на 1,4 процента, до 754 миллионов манатов. Согласно отчету, в структуре обязательств существенную долю (51,8 процента) занимают эмитированные ценные бумаги, которые увеличились на 5,4 процента и составили 728,92 миллиона манатов.

Другие обязательства составили 25,46 миллиона манатов, сократившись более чем в два раза.

Как отмечено в отчете, отчисления из государственного бюджета в годовом исчислении выросли на 21,5 процента и составили 566 миллионов манатов. Нераспределенная прибыль составила 67,1 миллиона манатов, за год увеличившись на 42,2 процента. Прибыль за текущий финансовый год составила 18,7 миллиона манатов (сокращение на 3,3 процента)

Совокупный капитал составил 651,8 миллиона манатов, увеличившись на 22,4 процента.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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