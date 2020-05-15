В Азербайджане проводится мониторинг заявлений фермеров на получение субсидий для весенних посевов

БАКУ/Trend/ - Согласно правилам субсидирования, если сумма, начисленная для заявленной посевной площади, не превышает 5% от суммы, установленной в результате мониторинга, субсидия на посев предоставляется по результатам анализа.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Агентства аграрного кредитования и развития Мирза Алиев.

По его словам, если в результате мониторинга разница составила больше 5% и меньше 20%, сумма субсидии уменьшается на 30%. Если разница составляет 20-50%, то в течение текущего года субсидия не выплачивается. В случае, если разница между заявленной информацией и реальной превышает 50%, субсидия не выплачивается фермеру в течение текущего и последующих лет.

«Мониторинг проводится в соответствии с правилами субсидирования, утвержденными Указом Президента Азербайджана от 27 июня 2019 года»,- отметил он.

Алиев подчеркнул, что для обеспечения эффективной работы механизма субсидирования, мониторинг проводится в нескольких направлениях. Точность заявлений фермеров о посадке будет оцениваться путем проверки, сравнения изображений, определенных с помощью спутниковых и других технических возможностей, с данными электронного декларирования и проведения полевых инспекций выборочными методами путем сравнения данных электронного декларирования с другими данными в EKTIS.

Также Алиев призвал фермеров быть осторожными и ответственными в своих заявлениях о посадках. «Во время осеннего посева мы выявили много неточностей по причине неопытности фермеров, и дали им возможность обновить информацию, разъяснив ситуацию. Мы ожидаем от фермеров более ответственного подхода к весеннему посеву. Следует учитывать, что чем более точно будут заполнены декларации, тем скорее будут произведены выплаты субсидий».

Отметим, что 14 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении средств для улучшения обеспечения микрокредитами производителей сельскохозяйственной продукции в условиях пандемии коронавируса и в последующий период.

Согласно распоряжению, для выдачи безгарантийных кредитов в аграрном секторе с целью обеспечения потребностей производителей сельскохозяйственной продукции в финансовых средствах в условиях пандемии коронавируса и в последующий период из предусмотренного в госбюджете на 2020 год Резервного фонда Президента Азербайджана Агентству аграрного кредитования и развития при министерстве сельского хозяйства выделяются 30 миллионов манатов.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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