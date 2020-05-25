Президент ЧБТР: Азербайджан имеет значительные резервы для смягчения воздействия COVID-19 на экономику

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан имеет значительные резервы для смягчения воздействия COVID-19 на экономику. Об этом сказал Trend президент Черноморского банка реконструкции и развития (ЧБТР) Дмитрий Панкин.

Как отметил, Панкин, Азербайджан сталкивается еще с одним вызовом в связи с падением цен на нефть.

"Учитывая долю нефтегазового сектора в экономике страны, падение цен на нефть, естественно, негативно влияет на Азербайджан, поскольку страдают внешнеторговый баланс и консолидированный бюджетный баланс. Однако валютные резервы, накопленные за предыдущие годы на уровне 100 процентов ВВП, должны помочь смягчить влияние этих факторов. Например, если цены на нефть останутся на низком уровне и / или пандемия продолжится дольше, Азербайджан может столкнуться с дефицитом консолидированного бюджета как из-за цен на нефть, так и из-за слабой экономической активности. В то же время, в отличие от большинства стран региона, Азербайджан может финансировать этот дефицит за счет накопленных резервов, а не прибегать к долговым инструментам. Таким образом, у Азербайджана есть существенные резервы, которые можно использовать в случае необходимости. Тем не менее, мы считаем, что вместо того, чтобы растрачивать резервы, Азербайджан, скорее всего, скорректирует свою экономическую политику и примет необходимые меры, чтобы резервы были сохранены в течение длительного периода, что является целью Нефтяного фонда", - сказал он.

Далее Панкин добавил, что в условиях пандемии большинство стран делает то, что следует.

"Учитывая, что жизнь людей находится под угрозой, а приоритеты общественного здравоохранения определяют экономическую политику, слишком много неопределенностей, чтобы сказать, что и когда делать. С экономической точки зрения необходимо обеспечить поддержку и разработать механизмы, чтобы предприятия оставались на плаву и могли приступить к работе, как только будут сняты ограничения. Азербайджан многое сделал в этом направлении. Были приняты меры по поддержке нуждающихся людей денежными выплатами, налоговые льготы позволили компаниям не увольнять сотрудников и т. д. ", - сказал он.

Подводя итог, во-первых, необходимо разработать политику защиты общественного здоровья, и, во-вторых, должны быть приняты чрезвычайные меры, чтобы помочь людям, предприятиям и всем экономическим агентам преодолеть пандемию и возобновить их деятельность, отметил президент ЧБТР.

Отметим, что ЧБТР учрежден Азербайджаном, Албанией, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Арменией, Румынией, Турцией, Украиной и Россией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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