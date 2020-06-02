Выплачены проценты по облигациям Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Бакинская фондовая биржа провела во вторник выплату процентов по ипотечным облигациям Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана AZ2024008685, AZ2025008684 и AZ2026008683, сообщает Trend со ссылкой на сообщение Бакинской фондовой биржи (БФБ).

Согласно проспекту эмиссии облигаций, в день выплаты процентов предусмотрена также выплата определенной части остатка по номиналу облигаций, равной части основных долговых платежей по активам, включенных в ипотечное покрытие и эмитированных Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом Азербайджана.

Согласно информации, 31 мая 2020 года эмитент осуществил очередную выплату процентов по данным облигациям. Таким образом с 26 мая 2020 года сумма остатка по номиналу указанных облигаций составляет 808,18 маната. Процентный доход будет рассчитываться в аналогичном размере.

Базовая цена облигаций составляет 808,18 маната.

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