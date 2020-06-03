AccessBank опубликовал финансовый отчет за 2019 год, заверенный PricewaterhouseCoopers

БАКУ/Trend/ - AccessBank опубликовал финансовый отчет за 2019 год, подготовленный в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и заверенный независимой аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers.

По данным на 31 декабря 2019 года, активы банка составили 863 миллиона манатов, таким образом, за год банк увеличил объем активов на 10,8%.

Кредитный портфель банка вырос на 8,1%, достигнув отметки в 564 млн. манатов. Депозитный портфель банка увеличился на 34,3%.

Чистый процентный доход составил 49,8 млн. манатов, что на 41,7% больше, чем в 2018 году.

В 2019 году банк вышел на чистую прибыль, которая по итогам минувшего года составила 4,7 млн. манатов.

На 31 декабря 2019 года капитал банка согласно стандартам международной отчетности составил 94 млн. манатов, а субординированный заем 22,4 млн. манатов.

Комментируя финансовые показатели банка за прошедший год, председатель правления AccessBank Анар Гасанов отметил:

“Независимый аудит отчетности банка за 2019 был проведен компанией PwC, которая подтвердила, что все финансовые позиции отражены прозрачно, в соответствии с международными стандартами и полностью демонстрируют реальное финансовое состояние банка. Прибыль, заработанная банком в 2019 году, в год его рекапитализации, – это важный индикатор стабильности и правильности выбранной стратегии. Оставаясь верными нашей миссии, мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку микро-, малому и среднему предпринимателям, которые играют существенную роль в формировании и развитии азербайджанской экономики".