Налоговая служба Азербайджана прокомментировала изменения в Налоговый кодекс

БАКУ /Trend/ - Указами главы азербайджанского государства утверждены изменения в Налоговый кодекс, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.

Так, в связи со значительным изменением вследствие пандемии коронавируса (COVID-19) экономических условий, в законодательство внесены положения, связанные с улучшением финансовой ситуации налогоплательщиков и начато применение в стране временного налогового режима.

Начальник управления Государственной налоговой службы Аваз Гулиев, комментируя основные изменения в налоговом законодательстве, сказал, что они предусматривают введение временного налогового режима и значительные льготы и освобождения налогоплательщиков, работающих в сферах, пострадавших от пандемии.

Он отметил, что в законе четко указаны пострадавшие от пандемии сферы деятельности, в которых применяется временный налоговый режим - это, в частности, сферы общественного питания, пассажирских перевозок, гостиницы и объекты подобного типа, туроператоры, турагенты, оказание услуг по доставке товаров по заказам, учебные курсы, внешкольные учебные заведения, психологические центры, спортивные и оздоровительные центры, центры отдыха и развлечений, кинотеатры, театры, музеи и концертные залы, а также сферы, деятельность которых ограничена Оперативным штабом при Кабинете министров. Соответственно, для налогоплательщиков в перечисленных сферах предусмотрено предоставление значительных налоговых льгот сроком на один год, то есть эти лица полностью освобождаются от имущественных и земельных налогов на 2020 год, а также получают налоговые льготы в размере 75 процентов от полученной ими прибыли или дохода.

Касаясь других налоговых льгот, Гулиев сказал, что если налогоплательщики указанных сфер арендуют недвижимость у физических лиц, то ставка арендной платы за недвижимое имущество снижается в два раза, до семи процентов.

Эти льготы будут применяться в течение одного года. Кроме того, в отношении налогоплательщиков, занимающихся перевозками с отличительным знаком и стабильно выполняющих свои налоговые обязательства, сумма, составляющая налоговую базу, будет уменьшена на 50 процентов. Независимо от ущерба от пандемии, ставка налога для микропредпринимателей, действующих по всей республике и являющихся плательщиками упрощенного налога в размере двух процентов, также снижается вдвое, до одного процента.

Гулиев также отметил, что сроки уплаты по налогу на прибыль и прибыль налогоплательщиков, работающих в убыточных отраслях, а также лиц, не являющихся субъектами микропредприятия, продлеваются до первого сентября 2020 года. Проценты за этот период начисляться не будут. Срок подачи деклараций по налогу на доходы и имущество продлевается до первого сентября 2020 года.

В период пандемии многие налогоплательщики обеспечивали регулярное проведение дезинфекционных работ в своих хозяйствующих субъектах и офисах и понесли в связи с этим определенные расходы. В положении, приведенном в законе касательно временного налогового режима, указано, что документированные расходы на дезинфекционные и профилактические мероприятия налогоплательщиков будут отнесены к прямым неограниченным расходам.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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