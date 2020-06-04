В Азербайджане облегчены обязательства некоторых категорий лиц по соцстрахованию

БАКУ /Trend/ - Указами Президента Азербайджана утверждены изменения в Налоговый кодекс и Закон Азербайджана “О социальном страховании”, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.

Начальник управления Государственной налоговой службы при министерстве экономики Аваз Гулиев, комментируя основные изменения в законодательстве страны в сфере социального страхования, отметил, что в связи с изменениями в законодательство были оптимизированы и облегчены обязательства по социальному страхованию некоторых индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих в различных сферах.

Начальник управления отметил, что в стране увеличена минимальная заработная плата до 250 манатов. Поскольку взносы на социальное страхование рассчитывались индивидуальными предпринимателями в процентном соотношении от минимальной заработной платы, а минимальная заработная плата также увеличивалась в разное время, страховая нагрузка индивидуальных предпринимателей по социальному страхованию росла. С этой целью были внесены изменения в законодательство о социальном страховании, и с первого апреля 2020 года по первое января 2021 года в отношении лиц, работающих в строительном и торговом секторах, взносы на социальное страхование снизились с 50 до 25 процентов от минимальной заработной платы, а в других сферах с 25 до 15 процентов. В то же время процентные ставки дифференцированы по городу Баку и регионам. Наряду с этим, внесены изменения в законодательство в отношении лиц, занимающихся частной профессиональной деятельностью, то есть выполняющих свои налоговые обязательства с получением стабильного чека, а также обязательств социального страхования. Тем самым были снижены обязательства этих лиц по социальному страхованию.

В результате налогоплательщики, работающие на основе фиксированного чека, уже при получении единого чека выполняют как налоговые обязательства, так и обязательства по социальному страхованию. При этом налоговые органы не представляют налоговую отчетность и отчетность по социальному страхованию по указанной деятельности.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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