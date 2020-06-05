Самир Шарифов: Минфин согласен с некоторыми подходами Счетной палаты

БАКУ /Trend/ - При обсуждении законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2019 год" одним из важных вопросов для депутатов является заключение Счетной палаты.

Об этом на сегодняшнем заседании парламента сказал министр финансов Самир Шарифов, сообщает в пятницу Trend.

Министр отметил, что в заключении Счетной Палаты есть разные моменты: "С некоторыми из них мы согласны, а с некоторыми абсолютно не согласны. Но это нормально, и, думаю, что демократично. Мы с уважением относимся к ним".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)