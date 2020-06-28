В период пандемии активно развивается электронная коммерция - региональный менеджер Visa

БАКУ/Trend/ - На сегодняшний день оценивать последствия пандемии все еще рано, поскольку реальные последствия подобных явлений обычно оцениваются только в долгосрочной перспективе, сообщила Trend региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона Кристина Дорош.

По словам Дорош, текущая виртуальная реальность – адекватный ответ на ситуацию, которая в короткий срок изменила образ жизни миллионов людей. При этом одни сферы бизнеса вынуждены сильно сокращать свою деятельность, другие адаптируются к новым условиям и показывают эффективные бизнес-результаты.

"Логично предположить, что меры, которые принимаются в самых разных странах, оказывают серьезное влияние на привычную жизнь людей. Ожидаемо активизируется развитие электронной коммерции. Сегодня на глазах меняется поведение клиентов. Многие впервые осваивают онлайн-платежи и покупки", - сказала региональный менеджер Visa.

Она также выразила уверенность, что после кризиса тенденция сохранится, а для многих предпринимателей он станет толчком к развитию в новом направлении. Дорош отметила, что компания продолжает поддерживать и развивать платежи по интернет- и мобильным каналам.

"Сегодня можно прогнозировать, что все более актуальным будет переход бизнеса и предпринимателей на электронную коммерцию, онлайн-сервисы и удаленную работу. Скорее всего эти тренды останутся с нами и тогда, когда ситуация стабилизируется. Что касается реальных платежей, потребители будут все больше полагаться на безопасные способы оплаты с меньшим уровнем физического контакта, например, такие как бесконтактные и мобильные платежи", - подытожила Дорош.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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