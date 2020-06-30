Манат ощутимо вырос за прошедший год
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 июня установлен на уровне 1,7 и 1,9105 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют
|
30.06.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9105
|
-0,0009
|
0,0525
|
-0,0213
|
1 российский рубль
|
0,0243
|
0
|
0,0005
|
-0,0026
|
1 турецкая лира
|
0,2481
|
0,0001
|
-0,0021
|
-0,0461
|
1 австралийский доллар
|
1,1699
|
0,0012
|
0,0578
|
-0,0217
|
1 аргентинский песо
|
0,0241
|
-0,0001
|
-0,0009
|
-0,0157
|
1 белорусский рубль
|
0,7082
|
-0,0039
|
-0,0040
|
-0,1243
|
1 бразильский реал
|
0,3145
|
0,0045
|
0,0083
|
-0,1305
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,0985
|
0,0003
|
0,0023
|
-0,0214
|
100 южнокорейских вон
|
0,1419
|
0,0003
|
0,0046
|
-0,0051
|
1 чешская крона
|
0,0713
|
-0,0001
|
0,0029
|
-0,0046
|
100 чилийских песо
|
0,2074
|
-0,0004
|
-0,0043
|
-0,0426
|
1 китайский юань
|
0,2405
|
0,0003
|
0,0018
|
-0,0068
|
1 датская крона
|
0,2564
|
-0,0001
|
0,0073
|
-0,0024
|
1 грузинский лари
|
0,5552
|
-0,0009
|
0,0225
|
-0,0383
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0
|
0,0001
|
0,0016
|
1 индийская рупия
|
0,0225
|
0
|
0,0001
|
-0,0021
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,091
|
-0,0116
|
0,0149
|
-0,0632
|
100 индонезийских рупий
|
0,0119
|
0
|
0,0003
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1822
|
-0,0005
|
0,0060
|
-0,0010
|
1 швейцарский франк
|
1,7866
|
-0,0084
|
0,0365
|
0,0436
|
1 израильский шекель
|
0,4923
|
-0,0035
|
0,0098
|
0,0166
|
1 канадский доллар
|
1,2441
|
0
|
0,0302
|
-0,0539
|
1 кувейтский динар
|
5,5231
|
-0,0015
|
0,0188
|
-0,0808
|
1 казахский тенге
|
0,0042
|
0
|
0,0001
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,0223
|
-0,0002
|
-0,0003
|
-0,0013
|
100 ливанских фунтов
|
0,112
|
-0,0005
|
0
|
-0,0004
|
1 малайзийский ринггит
|
0,3971
|
0,0005
|
0,0073
|
-0,0134
|
1 мексиканский песо
|
0,0738
|
0
|
-0,0001
|
-0,0148
|
1 молдавская лея
|
0,099
|
0,0002
|
0,0029
|
0,0052
|
1 египетский фунт
|
0,1051
|
-0,0001
|
-0,0022
|
0,0033
|
1 норвежская крона
|
0,1757
|
0,0003
|
0,0063
|
-0,0239
|
100 узбекских сомов
|
0,0167
|
0
|
-0,0001
|
-0,0032
|
1 польский злотый
|
0,429
|
0,0013
|
0,0176
|
-0,0254
|
1 сингапурский доллар
|
1,2197
|
-0,0003
|
0,0234
|
-0,0362
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0
|
0,0006
|
-0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3423
|
0,0012
|
0,0203
|
-0,0209
|
1 тайваньский доллар
|
0,0577
|
0,0001
|
0,0010
|
0,0029
|
1 таджикский сомони
|
0,1649
|
0
|
-0,0007
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0636
|
-0,0001
|
-0,0002
|
-0,0014
|
100 японских иен
|
1,5782
|
-0,0092
|
-0,0042
|
-0,0011
|
1 новозеландский доллар
|
1,092
|
-0,0008
|
0,0545
|
-0,0469
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Twitter: @eldarjanashvili