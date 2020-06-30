Манат ощутимо вырос за прошедший год

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 июня установлен на уровне 1,7 и 1,9105 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют 30.06.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 1,9105 -0,0009 0,0525 -0,0213 1 российский рубль 0,0243 0 0,0005 -0,0026 1 турецкая лира 0,2481 0,0001 -0,0021 -0,0461 1 австралийский доллар 1,1699 0,0012 0,0578 -0,0217 1 аргентинский песо 0,0241 -0,0001 -0,0009 -0,0157 1 белорусский рубль 0,7082 -0,0039 -0,0040 -0,1243 1 бразильский реал 0,3145 0,0045 0,0083 -0,1305 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,0985 0,0003 0,0023 -0,0214 100 южнокорейских вон 0,1419 0,0003 0,0046 -0,0051 1 чешская крона 0,0713 -0,0001 0,0029 -0,0046 100 чилийских песо 0,2074 -0,0004 -0,0043 -0,0426 1 китайский юань 0,2405 0,0003 0,0018 -0,0068 1 датская крона 0,2564 -0,0001 0,0073 -0,0024 1 грузинский лари 0,5552 -0,0009 0,0225 -0,0383 1 гонконгский доллар 0,2193 0 0,0001 0,0016 1 индийская рупия 0,0225 0 0,0001 -0,0021 1 британский фунт стерлингов 2,091 -0,0116 0,0149 -0,0632 100 индонезийских рупий 0,0119 0 0,0003 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1822 -0,0005 0,0060 -0,0010 1 швейцарский франк 1,7866 -0,0084 0,0365 0,0436 1 израильский шекель 0,4923 -0,0035 0,0098 0,0166 1 канадский доллар 1,2441 0 0,0302 -0,0539 1 кувейтский динар 5,5231 -0,0015 0,0188 -0,0808 1 казахский тенге 0,0042 0 0,0001 -0,0003 1 киргизский сом 0,0223 -0,0002 -0,0003 -0,0013 100 ливанских фунтов 0,112 -0,0005 0 -0,0004 1 малайзийский ринггит 0,3971 0,0005 0,0073 -0,0134 1 мексиканский песо 0,0738 0 -0,0001 -0,0148 1 молдавская лея 0,099 0,0002 0,0029 0,0052 1 египетский фунт 0,1051 -0,0001 -0,0022 0,0033 1 норвежская крона 0,1757 0,0003 0,0063 -0,0239 100 узбекских сомов 0,0167 0 -0,0001 -0,0032 1 польский злотый 0,429 0,0013 0,0176 -0,0254 1 сингапурский доллар 1,2197 -0,0003 0,0234 -0,0362 1 саудовский риал 0,4532 0 0,0006 -0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3423 0,0012 0,0203 -0,0209 1 тайваньский доллар 0,0577 0,0001 0,0010 0,0029 1 таджикский сомони 0,1649 0 -0,0007 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0636 -0,0001 -0,0002 -0,0014 100 японских иен 1,5782 -0,0092 -0,0042 -0,0011 1 новозеландский доллар 1,092 -0,0008 0,0545 -0,0469

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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