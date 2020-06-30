Манат ощутимо вырос за прошедший год

Финансы 30 июня 2020 09:52 (UTC+04:00)
Манат ощутимо вырос за прошедший год

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 июня установлен на уровне 1,7 и 1,9105 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют

30.06.20

Разница за сутки

Разница за месяц

Разница за год

1 доллар США

1,7

0

0

0

1 евро

1,9105

-0,0009

0,0525

-0,0213

1 российский рубль

0,0243

0

0,0005

-0,0026

1 турецкая лира

0,2481

0,0001

-0,0021

-0,0461

1 австралийский доллар

1,1699

0,0012

0,0578

-0,0217

1 аргентинский песо

0,0241

-0,0001

-0,0009

-0,0157

1 белорусский рубль

0,7082

-0,0039

-0,0040

-0,1243

1 бразильский реал

0,3145

0,0045

0,0083

-0,1305

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,0985

0,0003

0,0023

-0,0214

100 южнокорейских вон

0,1419

0,0003

0,0046

-0,0051

1 чешская крона

0,0713

-0,0001

0,0029

-0,0046

100 чилийских песо

0,2074

-0,0004

-0,0043

-0,0426

1 китайский юань

0,2405

0,0003

0,0018

-0,0068

1 датская крона

0,2564

-0,0001

0,0073

-0,0024

1 грузинский лари

0,5552

-0,0009

0,0225

-0,0383

1 гонконгский доллар

0,2193

0

0,0001

0,0016

1 индийская рупия

0,0225

0

0,0001

-0,0021

1 британский фунт стерлингов

2,091

-0,0116

0,0149

-0,0632

100 индонезийских рупий

0,0119

0

0,0003

-0,0001

100 иранских риалов

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1822

-0,0005

0,0060

-0,0010

1 швейцарский франк

1,7866

-0,0084

0,0365

0,0436

1 израильский шекель

0,4923

-0,0035

0,0098

0,0166

1 канадский доллар

1,2441

0

0,0302

-0,0539

1 кувейтский динар

5,5231

-0,0015

0,0188

-0,0808

1 казахский тенге

0,0042

0

0,0001

-0,0003

1 киргизский сом

0,0223

-0,0002

-0,0003

-0,0013

100 ливанских фунтов

0,112

-0,0005

0

-0,0004

1 малайзийский ринггит

0,3971

0,0005

0,0073

-0,0134

1 мексиканский песо

0,0738

0

-0,0001

-0,0148

1 молдавская лея

0,099

0,0002

0,0029

0,0052

1 египетский фунт

0,1051

-0,0001

-0,0022

0,0033

1 норвежская крона

0,1757

0,0003

0,0063

-0,0239

100 узбекских сомов

0,0167

0

-0,0001

-0,0032

1 польский злотый

0,429

0,0013

0,0176

-0,0254

1 сингапурский доллар

1,2197

-0,0003

0,0234

-0,0362

1 саудовский риал

0,4532

0

0,0006

-0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,3423

0,0012

0,0203

-0,0209

1 тайваньский доллар

0,0577

0,0001

0,0010

0,0029

1 таджикский сомони

0,1649

0

-0,0007

-0,0152

1 новый туркменский манат

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0636

-0,0001

-0,0002

-0,0014

100 японских иен

1,5782

-0,0092

-0,0042

-0,0011

1 новозеландский доллар

1,092

-0,0008

0,0545

-0,0469

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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