Спрос на ноты Центробанка Азербайджана значительно превысил предложение

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа провела очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) со сроком обращения 28 дней, в ходе которого привлекла у азербайджанских банков 200 миллионов манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сообщение биржи.

Согласно информации, спрос в ходе аукциона значительно превысил предложение. 13 инвесторов подали 21 заявку на общую номинальную сумму 525,94 миллиона манатов, что в 2,7 раза превысило размер предложения. Ценовые предложения составили 99,4966 маната с доходностью в 6,51 процента.

Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 99,4966 маната с доходностью в 6,51 процента, средневзвешенная цена находилась на этом же уровне. Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 200 миллионов манатов.

Срок погашения нот – 30 июля 2020 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

Официальный курс на второе июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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