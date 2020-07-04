Visa: Свыше 27% транзакций в Азербайджане - бесконтактные

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день более 27 процентов транзакций в Азербайджане уже совершаются с использованием бесконтактных платежных инструментов, сообщили Trend в компании Visa.

В компании отметили, что несмотря на уменьшение количества бесконтактных транзакций в связи с закрытием торговых точек в период карантинного режима, доля таких операций в общей структуре безналичных расчетов выросла. В частности, рост доли бесконтактных транзакций за апрель составил пять процентов. Другими словами, несмотря на общее снижение количества транзакций, бесконтактные операции сейчас пользуются все большим спросом.

Так, отмечают в Visa, корпорация стремится внедрять наиболее комфортные для людей инновации. В частности, в Азербайджане мы предпринимаем ряд мер, направленных на поддержку этого тренда. Например, Visa объявила об увеличении лимита сервиса Visa Easy Payment для бесконтактных платежей без ввода PIN-кода до 80 манатов, предоставив пользователям возможность простой и безопасной бесконтактной оплаты.

"Поскольку на данный момент лимит закреплен в нормативных документах Центрального банка, мы обратились к регулятору с просьбой рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений, что позволит банкам обеспечить увеличение лимита на 60 процентов. Этот шаг сделает ежедневные транзакции удобнее и позволит покупателям оплачивать более крупные покупки бесконтактной картой, не тратя время на ввод PIN-кода и не касаясь POS-терминала", - сказали в компании.

Кроме того, на сегодняшний день к технологии Visa Token Service в Азербайджане подключилось уже три банка (Международный банк Азербайджана, Kapital Bank и Bank Respublika) и еще несколько банков находятся в процессе внедрения. Учитывая, что первые платежи токенами в Азербайджане появились только в сентябре 2019 года, сейчас в этой экосистеме наблюдается бум, связанный с запуском трех крупнейших эмитентов.

В целом, за период с сентября 2019 года по май 2020 года количество токенизированных транзакций выросло в 45 раз.

"Наша дальнейшая задача – поддерживать усилия регулятора и банков-партнеров по продвижению мобильных платежей в Азербайджане. После успешного запуска Visa Token Service, Visa и Центральный банк Азербайджана объявили о старте кампании "Платите мобильным приложением с Visa". Двухмесячная кампания нацелена на продвижение мобильных бесконтактных платежей среди потребителей и увеличение количества токенизированных транзакций в стране", - подытожили в компании.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: @eldarjanashvili