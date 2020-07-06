Евро дорожает по отоншению к азербайджанскому манату

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое июля установлен на уровне 1,7 и 1,9187 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют 06.07.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 1.9187 0,0097 -0,0102 0,0009 1 российский рубль 0.0239 -0,0002 -0,0007 -0,0105 1 турецкая лира 0.2478 -0,0002 -0,0041 -0,0166 1 австралийский доллар 1.1838 0,0063 -0,0018 -0,1269 1 аргентинский песо 0.0241 0 -0,0006 -0,1274 1 белорусский рубль 0.7024 0 -0,0062 0 1 бразильский реал 0.3199 0,0028 -0,0122 -0,0207 1 дирхам ОАЭ 0.4628 0 0 -0,0031 1 южноафриканский ранд 0.1003 0,0002 -0,0006 -0,0033 100 южнокорейских вон 0.1421 0,0703 0,0017 -0,0385 1 чешская крона 0.072 0,0002 -0,0004 -0,0060 100 чилийских песо 0.2119 0 -0,0085 0,0006 1 китайский юань 0.2411 0,0005 0,0016 -0,0508 1 датская крона 0.2576 0,0014 -0,0011 0,0012 1 грузинский лари 0.5577 0,0001 -0,0143 -0,0019 1 гонконгский доллар 0.2194 0,0001 0 -0,0148 1 индийская рупия 0.0228 0 0,0003 -0,0003 1 британский фунт стерлингов 2.1242 0,0062 -0,0200 0 100 индонезийских рупий 0.0117 0 -0,0005 0,0012 100 иранских риалов 0.004 0 0 0,0773 1 шведская крона 0.1833 0,0009 -0,0020 0,0181 1 швейцарский франк 1.8029 0,0058 0,0243 -0,0461 1 израильский шекель 0.4951 0,0014 0,0029 -0,0695 1 канадский доллар 1.2558 0,0027 -0,0043 -0,0002 1 кувейтский динар 5.5238 0,0026 0,0018 -0,0020 1 казахский тенге 0.0042 0 0 0,0004 1 киргизский сом 0.0224 0 -0,0006 -0,0144 100 ливанских фунтов 0.1128 0,0008 -0,0009 -0,0132 1 малайзийский ринггит 0.3968 0,0002 -0,0019 0,0035 1 мексиканский песо 0.0763 0,0006 -0,0016 0,0029 1 молдавская лея 0.0984 -0,0006 0,0003 -0,0189 1 египетский фунт 0.1055 0 0,0005 -0,0031 1 норвежская крона 0.1803 0,0021 -0,0021 -0,0222 100 узбекских сомов 0.0167 0 -0,0001 -0,0031 1 польский злотый 0.4299 0,0019 -0,0053 -0,0222 1 сингапурский доллар 1.2212 0,0029 0,0015 0,7679 1 саудовский риал 0.4532 0 0,0004 -1,9023 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2.3414 -0,0018 0,0027 -0,0141 1 тайваньский доллар 0.0578 0,0001 0,0008 0,0031 1 таджикский сомони 0.1649 0 -0,0005 -0,0152 1 новый туркменский манат 0.4857 0 0 0 1 украинская гривна 0.0625 0 -0,0013 -0,0035 100 японских иен 1.5788 -0,0023 0,0213 0,0028 1 новозеландский доллар 1.1134 0,0059 0,0107 -0,0221

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: Fidan_Babaeva