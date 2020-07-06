Евро дорожает по отоншению к азербайджанскому манату
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое июля установлен на уровне 1,7 и 1,9187 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют
|
06.07.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1.9187
|
0,0097
|
-0,0102
|
0,0009
|
1 российский рубль
|
0.0239
|
-0,0002
|
-0,0007
|
-0,0105
|
1 турецкая лира
|
0.2478
|
-0,0002
|
-0,0041
|
-0,0166
|
1 австралийский доллар
|
1.1838
|
0,0063
|
-0,0018
|
-0,1269
|
1 аргентинский песо
|
0.0241
|
0
|
-0,0006
|
-0,1274
|
1 белорусский рубль
|
0.7024
|
0
|
-0,0062
|
0
|
1 бразильский реал
|
0.3199
|
0,0028
|
-0,0122
|
-0,0207
|
1 дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
0
|
0
|
-0,0031
|
1 южноафриканский ранд
|
0.1003
|
0,0002
|
-0,0006
|
-0,0033
|
100 южнокорейских вон
|
0.1421
|
0,0703
|
0,0017
|
-0,0385
|
1 чешская крона
|
0.072
|
0,0002
|
-0,0004
|
-0,0060
|
100 чилийских песо
|
0.2119
|
0
|
-0,0085
|
0,0006
|
1 китайский юань
|
0.2411
|
0,0005
|
0,0016
|
-0,0508
|
1 датская крона
|
0.2576
|
0,0014
|
-0,0011
|
0,0012
|
1 грузинский лари
|
0.5577
|
0,0001
|
-0,0143
|
-0,0019
|
1 гонконгский доллар
|
0.2194
|
0,0001
|
0
|
-0,0148
|
1 индийская рупия
|
0.0228
|
0
|
0,0003
|
-0,0003
|
1 британский фунт стерлингов
|
2.1242
|
0,0062
|
-0,0200
|
0
|
100 индонезийских рупий
|
0.0117
|
0
|
-0,0005
|
0,0012
|
100 иранских риалов
|
0.004
|
0
|
0
|
0,0773
|
1 шведская крона
|
0.1833
|
0,0009
|
-0,0020
|
0,0181
|
1 швейцарский франк
|
1.8029
|
0,0058
|
0,0243
|
-0,0461
|
1 израильский шекель
|
0.4951
|
0,0014
|
0,0029
|
-0,0695
|
1 канадский доллар
|
1.2558
|
0,0027
|
-0,0043
|
-0,0002
|
1 кувейтский динар
|
5.5238
|
0,0026
|
0,0018
|
-0,0020
|
1 казахский тенге
|
0.0042
|
0
|
0
|
0,0004
|
1 киргизский сом
|
0.0224
|
0
|
-0,0006
|
-0,0144
|
100 ливанских фунтов
|
0.1128
|
0,0008
|
-0,0009
|
-0,0132
|
1 малайзийский ринггит
|
0.3968
|
0,0002
|
-0,0019
|
0,0035
|
1 мексиканский песо
|
0.0763
|
0,0006
|
-0,0016
|
0,0029
|
1 молдавская лея
|
0.0984
|
-0,0006
|
0,0003
|
-0,0189
|
1 египетский фунт
|
0.1055
|
0
|
0,0005
|
-0,0031
|
1 норвежская крона
|
0.1803
|
0,0021
|
-0,0021
|
-0,0222
|
100 узбекских сомов
|
0.0167
|
0
|
-0,0001
|
-0,0031
|
1 польский злотый
|
0.4299
|
0,0019
|
-0,0053
|
-0,0222
|
1 сингапурский доллар
|
1.2212
|
0,0029
|
0,0015
|
0,7679
|
1 саудовский риал
|
0.4532
|
0
|
0,0004
|
-1,9023
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2.3414
|
-0,0018
|
0,0027
|
-0,0141
|
1 тайваньский доллар
|
0.0578
|
0,0001
|
0,0008
|
0,0031
|
1 таджикский сомони
|
0.1649
|
0
|
-0,0005
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0.4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0.0625
|
0
|
-0,0013
|
-0,0035
|
100 японских иен
|
1.5788
|
-0,0023
|
0,0213
|
0,0028
|
1 новозеландский доллар
|
1.1134
|
0,0059
|
0,0107
|
-0,0221
(Автор: Фидан Бабаева.)
Twitter: Fidan_Babaeva