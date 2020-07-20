Туркменистан может стать членом ряда проектов инвестиционного фонда ЕС

БАКУ /Trend/ - Туркменистан может принять участие в ряде проектов Инвестиционного фонда Евросоюза для Центральной Азии, сообщили Trend в представительстве ЕС в Туркменистане.

По данным представительства, среди этих проектов, запущенных в конце 2019 года: поддержка инвестиций, конкурентоспособности и торговли в Центральной Азии; (ii) Европейский Союз – Центральная Азия: сотрудничество в области водных ресурсов, окружающей среды и изменения климата и Центрально-Азиатская Программа развития энергетических и водных ресурсов; (iii) Программа верховенства права ЕС-Центральная Азия; (iv) Укрепление финансовой устойчивости и ускорение снижения риска в Центральной Азии.

Что касается сотрудничества Туркменистана с ЕС, то представитель отметил, что двусторонние отношения регулируются временным Соглашением о торговле и связанных с ней вопросах, которое вступило в силу в августе 2010 года.

"Двустороннее сотрудничество в области развития сосредоточено на консолидации систем общего и профессионального образования, укреплении потенциала государственного управления Туркменистана, дальнейшем совершенствовании управления государственными финансами, поддержке развития частного сектора и сельскохозяйственной и сельской политики",- сказал представитель ЕС.

Отмечается, что представительство ЕС в Туркменистане было открыто в июле 2019 года.

"Количество официальных и деловых делегаций, посетивших Туркменистан за последние годы, а также открытие полноценного представительства ЕС в Туркменистане в июле 2019 года свидетельствуют о заинтересованности в интенсификации двустороннего стратегического партнерства",-добавила делегация ЕС.



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)



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