Ассоциация страховщиков Азербайджана о влиянии пандемии на рынок страхования недвижимости

БАКУ /Trend/ - Влияние пандемии коронавируса не обошло стороной и страховой сектор Азербайджана, который является составной частью финансового рынка страны и оказывает влияние на все сферы повседневной жизни.

Как сообщили Trend в среду в Ассоциации страховщиков Азербайджана, за первые три месяца2020 года был зафиксирован рост объема продуктов обязательного страхования недвижимости на 94 процента по сравнению с тем же периодом 2019 года.

"Однако пандемия привела к переменам в деятельности страховых компаний. В результате продажи обязательного страхования недвижимости в период распространения инфекции резко упали", - сказали в ассоциации.

Как отметили в организации, это, в свою очередь, повлияло на сумму страховых сборов за данный период.

"В апреле-мае 2020 года выплаты по страхованию недвижимости были увеличены на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сборы за тот же период сократились на 26 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметили в ассоциации.

Касаясь прогнозов на первое полугодие 2020 года, в ассоциации сказали, что пандемия серьезно повлияла на продажи некоторых страховых продуктов.

"Тем не менее, рост страховых взносов за первые пять месяцев 2020 года на 11 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года является положительным знаком. Отрадно, что страховые компании пытаются выйти из сложившейся ситуации, и отчасти им это удалось. Основная цель состоит в том, чтобы завершить отчетный год с минимальным ущербом и сохранить финансовую устойчивость", - сказали в ассоциации.

Отметим, что на сегодня в Азербайджане действуют 21 страховая и одна перестраховочная компании.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: Fidan_Babaeva