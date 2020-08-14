С сегодняшнего дня начинается возврат заблокированных вкладов в закрывшихся азербайджанских банках

БАКУ /Trend/ - Конституционный суд Азербайджана принял решение в пользу граждан по делу о заблокированных вкладах в закрывшихся банках.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Фонд страхования вкладов, в соответствии с решением, депозиты, принятые после проведения корректирующих мероприятий, увеличенные в объеме и измененные по срокам, считаются защищенными депозитами.

По словам депутата Милли Меджлиса, экономиста-эксперта Вугара Байрамова, данным решением Конституционный суд принял решение в пользу 1300 граждан, совокупный объем депозитов которых составляет 62 миллиона манатов.

Напомним, что NBC Bank, AG Bank и ATA Bank было запрещено принимать вклады от клиентов, но они продолжали это делать, в результате чего депозиты были заблокированы после того, как эти банки были объявлены банкротами.

Возврат заблокированных вкладов в закрывшихся банках начинается с сегодняшнего дня.

(Автор: Эльдар Джанашвили)