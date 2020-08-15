Микробизнес в Азербайджане получит дополнительную финподдержку - госслужба

Баку /Trend/ - Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана завершила процесс дополнительной финансовой поддержки микропредпринимателей, пострадавших от воздействия пандемии COVID-19, сказала на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заместитель председателя Службы Самира Мусаева, сообщает в субботу Trend.

По ее словам, в рамках второго этапа процесса 49,33 тысячи предпринимателей получили дополнительную финподдержку в совокупном размере 12,3 миллиона манатов.



Напомним, что согласно решению Кабинета министров Азербайджана, налогоплательщикам, осуществляющим деятельность в пострадавших от пандемии сферах, получившим финансовую поддержку и не допустившим существенного сокращения численности сотрудников, полагается финподдержка в размере ежемесячного фонда заработной платы по состоянию на первое июля 2020 года, которая будет выплачиваться равными долями в два этапа в августе и сентябре.

Отметим, что на брифинге выступали помощник Президента Азербайджана-заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB ) Ягут Гараева, руководитель рабочей группы TƏBİB по микробиологии Гумрал Алекперова и заместитель председателя Государственной налоговой службы при министерстве экономики Самира Мусаева.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)