Naxçıvan Bank удвоил депозиты в инвалюте

БАКУ /Trend/ - По итогам первой половины текущего года Naxçıvan Bank увеличил совокупные обязательства на 13,1 процента, до 153,2 миллиона манатов, из которых 17,2 процента пришлись на иностранную валюту в объеме 26,34 миллиона манатов (в пересчете на нацвалюту), сообщает Trend со ссылкой на балансовый отчет банка.

Согласно отчету, в структуре обязательств существенную долю (62,3 процента) занимают депозиты, которые увеличились на 6,8 процента и составили 95,43 миллиона манатов. При этом 79,4 процента от всех депозитов составили срочные депозиты юридических лиц, которые выросли в объеме на 5,8 миллиона манатов, до 75,75 миллиона манатов. На депозиты в иностранной валюте пришлось 27,5 процента депозитного портфеля – 26,3 миллиона манатов, что вдвое больше относительно первого полугодия 2019 года.

Другие обязательства составили 57,8 миллиона манатов, увеличившись на 25,5 процента. Из них в иностранной валюте всего 0,01 процента в объеме 58 тысячи манатов.

Как отмечено в отчете, собственный капитал банка в годовом исчислении вырос на 9,7 процента и составил 87,22 миллиона манатов. Капитальные резервы составили 1,44 миллиона манатов (рост в 1,5 раза).

Совокупный капитал составил 88,658 миллиона манатов, увеличившись на 10,3 процента.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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