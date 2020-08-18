ЮНКТАД огласила прогнозы инвестиций в Туркменистан

БАКУ /Trend/ - Учитывая тесные экономические связи Туркменистана со своим регионом, Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) ожидает такого же уровня инвестиций в страну, как и по всему региону, сообщили Trend в Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Нет никакой информации о размере планируемых инвестиций в Туркменистан в этом году, уточнили в ЮНКТАД, добавив, что в целом неопределенность в прогнозах текущего года огромна.

Несмотря на это, ЮНКТАД ожидает снижения притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в страны с переходной экономикой.

Кроме того, отмечался объем ПИИ Туркменистана в прошлом году.

"ЮНКТАД оценила приток ПИИ Туркменистана в 2019 году в 2,1 миллиарда долларов, что на девять процентов больше, чем в 2018 году (1,9 миллиарда долларов)."

Детального отчета о секторальной разбивке притока ПИИ не существует. Отдельные проекты ПИИ нацелены в основном на природный газ и в меньшей степени на текстильное и пищевое производство, телекоммуникации и финансовые услуги, добавили в ЮНКТАД.

Ранее сообщалось, что Туркменистан заинтересован в привлечении инвестиций. Проводимая Туркменистаном инвестиционная политика создает новые рабочие места и позволяет улучшить условия жизни граждан Туркменистана.

Основной формой иностранных инвестиций в Туркменистане являются прямые инвестиции. Прямые иностранные инвестиции могут повысить технический уровень предприятий, конкурентоспособность продукции и позволить производителям выйти на международные рынки.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор:Ровшан Гусейнов)

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