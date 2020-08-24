Курс евро к манату продолжает падать

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 августа установлен на уровне 1,7 и 2,0052 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 24 августа 2020 г.: 21 августа 2020 г.: 24 июля 2020 г.: 24 августа 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0052 2,019 1,9716 1,8816 -0,0138 0,0336 0,1236 1 российский рубль 0,0228 0,023 0,0238 0,0259 -0,0002 -0,0010 -0,0031 1 турецкая лира 0,2321 0,2331 0,2485 0,2946 -0,0010 -0,0164 -0,0625 1 австралийский доллар 1,218 1,2241 1,2042 1,1481 -0,0061 0,0138 0,0699 1 аргентинский песо 0,0231 0,0231 0,0237 0,0308 0 -0,0006 -0,0077 1 белорусский рубль 0,6701 0,6828 0,7125 0,8304 -0,0127 -0,0424 -0,1603 1 бразильский реал 0,3024 0,3058 0,3261 0,4175 -0,0034 -0,0237 -0,1151 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,0993 0,0987 0,1018 0,1116 0,0006 -0,0025 -0,0123 100 южнокорейских вон 0,1428 0,1434 0,1414 0,1402 -0,0006 0,0014 0,0026 1 чешская крона 0,0769 0,0776 0,0749 0,073 -0,0007 0,0020 0,0039 100 чилийских песо 0,2141 0,2157 0,2215 0,2383 -0,0016 -0,0074 -0,0242 1 китайский юань 0,2457 0,2461 0,2422 0,2397 -0,0004 0,0035 0,0060 1 датская крона 0,2693 0,2712 0,2649 0,2524 -0,0019 0,0044 0,0169 1 грузинский лари 0,5525 0,5539 0,5527 0,5812 -0,0014 -0,0002 -0,0287 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2194 0,2193 0,2168 -0,0001 0 0,0025 1 индийская рупия 0,0227 0,0227 0,0227 0,0237 0 0 -0,0010 1 британский фунт стерлингов 2,2251 2,2511 2,1644 2,0788 -0,0260 0,0607 0,1463 100 индонезийских рупий 0,0115 0,0115 0,0117 0,0119 0 -0,0002 -0,0004 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1932 0,1953 0,1917 0,1756 -0,0021 0,0015 0,0176 1 швейцарский франк 1,8633 1,874 1,8381 1,7256 -0,0107 0,0252 0,1377 1 израильский шекель 0,4994 0,4998 0,4979 0,4833 -0,0004 0,0015 0,0161 1 канадский доллар 1,2908 1,2914 1,2667 1,2759 -0,0006 0,0241 0,0149 1 кувейтский динар 5,5637 5,5636 5,5449 5,5885 0,0001 0,0188 -0,0248 1 казахский тенге 0,004 0,0041 0,0041 0,0044 -0,0001 -0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,0219 0,0218 0,022 0,0242 0,0001 -0,0001 -0,0023 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1126 0,1127 0,1126 -0,0002 -0,0003 -0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4068 0,4071 0,3987 0,4057 -0,0003 0,0081 0,0011 1 мексиканский песо 0,0773 0,077 0,0755 0,0858 0,0003 0,0018 -0,0085 1 молдавская лея 0,1025 0,1023 0,1009 0,0952 0,0002 0,0016 0,0073 1 египетский фунт 0,1067 0,1067 0,1063 0,1023 0 0,0004 0,0044 1 норвежская крона 0,1888 0,191 0,1841 0,1891 -0,0022 0,0047 -0,0003 100 узбекских сомов 0,0166 0,0166 0,0167 0,0181 0 -0,0001 -0,0015 1 польский злотый 0,4546 0,461 0,4472 0,4318 -0,0064 0,0074 0,0228 1 сингапурский доллар 1,2399 1,2446 1,2266 1,2253 -0,0047 0,0133 0,0146 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4533 0 0 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3997 2,4014 2,3734 2,3292 -0,0017 0,0263 0,0705 1 тайваньский доллар 0,0579 0,0578 0,0577 0,0542 0,0001 0,0002 0,0037 1 таджикский сомони 0,1648 0,1648 0,1649 0,1755 0 -0,0001 -0,0107 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0619 0,0621 0,0613 0,0677 -0,0002 0,0006 -0,0058 100 японских иен 1,606 1,6094 1,5975 1,5948 -0,0034 0,0085 0,0112 1 новозеландский доллар 1,1105 1,1121 1,126 1,0857 -0,0016 -0,0155 0,0248

(Автор: Эльдар Джанашвили)



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