Курс евро к манату продолжает падать
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 августа установлен на уровне 1,7 и 2,0052 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют:
|
24 августа 2020 г.:
|
21 августа 2020 г.:
|
24 июля 2020 г.:
|
24 августа 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0052
|
2,019
|
1,9716
|
1,8816
|
-0,0138
|
0,0336
|
0,1236
|
1 российский рубль
|
0,0228
|
0,023
|
0,0238
|
0,0259
|
-0,0002
|
-0,0010
|
-0,0031
|
1 турецкая лира
|
0,2321
|
0,2331
|
0,2485
|
0,2946
|
-0,0010
|
-0,0164
|
-0,0625
|
1 австралийский доллар
|
1,218
|
1,2241
|
1,2042
|
1,1481
|
-0,0061
|
0,0138
|
0,0699
|
1 аргентинский песо
|
0,0231
|
0,0231
|
0,0237
|
0,0308
|
0
|
-0,0006
|
-0,0077
|
1 белорусский рубль
|
0,6701
|
0,6828
|
0,7125
|
0,8304
|
-0,0127
|
-0,0424
|
-0,1603
|
1 бразильский реал
|
0,3024
|
0,3058
|
0,3261
|
0,4175
|
-0,0034
|
-0,0237
|
-0,1151
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,0993
|
0,0987
|
0,1018
|
0,1116
|
0,0006
|
-0,0025
|
-0,0123
|
100 южнокорейских вон
|
0,1428
|
0,1434
|
0,1414
|
0,1402
|
-0,0006
|
0,0014
|
0,0026
|
1 чешская крона
|
0,0769
|
0,0776
|
0,0749
|
0,073
|
-0,0007
|
0,0020
|
0,0039
|
100 чилийских песо
|
0,2141
|
0,2157
|
0,2215
|
0,2383
|
-0,0016
|
-0,0074
|
-0,0242
|
1 китайский юань
|
0,2457
|
0,2461
|
0,2422
|
0,2397
|
-0,0004
|
0,0035
|
0,0060
|
1 датская крона
|
0,2693
|
0,2712
|
0,2649
|
0,2524
|
-0,0019
|
0,0044
|
0,0169
|
1 грузинский лари
|
0,5525
|
0,5539
|
0,5527
|
0,5812
|
-0,0014
|
-0,0002
|
-0,0287
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2194
|
0,2193
|
0,2168
|
-0,0001
|
0
|
0,0025
|
1 индийская рупия
|
0,0227
|
0,0227
|
0,0227
|
0,0237
|
0
|
0
|
-0,0010
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2251
|
2,2511
|
2,1644
|
2,0788
|
-0,0260
|
0,0607
|
0,1463
|
100 индонезийских рупий
|
0,0115
|
0,0115
|
0,0117
|
0,0119
|
0
|
-0,0002
|
-0,0004
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1932
|
0,1953
|
0,1917
|
0,1756
|
-0,0021
|
0,0015
|
0,0176
|
1 швейцарский франк
|
1,8633
|
1,874
|
1,8381
|
1,7256
|
-0,0107
|
0,0252
|
0,1377
|
1 израильский шекель
|
0,4994
|
0,4998
|
0,4979
|
0,4833
|
-0,0004
|
0,0015
|
0,0161
|
1 канадский доллар
|
1,2908
|
1,2914
|
1,2667
|
1,2759
|
-0,0006
|
0,0241
|
0,0149
|
1 кувейтский динар
|
5,5637
|
5,5636
|
5,5449
|
5,5885
|
0,0001
|
0,0188
|
-0,0248
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0044
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0219
|
0,0218
|
0,022
|
0,0242
|
0,0001
|
-0,0001
|
-0,0023
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1126
|
0,1127
|
0,1126
|
-0,0002
|
-0,0003
|
-0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4068
|
0,4071
|
0,3987
|
0,4057
|
-0,0003
|
0,0081
|
0,0011
|
1 мексиканский песо
|
0,0773
|
0,077
|
0,0755
|
0,0858
|
0,0003
|
0,0018
|
-0,0085
|
1 молдавская лея
|
0,1025
|
0,1023
|
0,1009
|
0,0952
|
0,0002
|
0,0016
|
0,0073
|
1 египетский фунт
|
0,1067
|
0,1067
|
0,1063
|
0,1023
|
0
|
0,0004
|
0,0044
|
1 норвежская крона
|
0,1888
|
0,191
|
0,1841
|
0,1891
|
-0,0022
|
0,0047
|
-0,0003
|
100 узбекских сомов
|
0,0166
|
0,0166
|
0,0167
|
0,0181
|
0
|
-0,0001
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4546
|
0,461
|
0,4472
|
0,4318
|
-0,0064
|
0,0074
|
0,0228
|
1 сингапурский доллар
|
1,2399
|
1,2446
|
1,2266
|
1,2253
|
-0,0047
|
0,0133
|
0,0146
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0
|
0
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3997
|
2,4014
|
2,3734
|
2,3292
|
-0,0017
|
0,0263
|
0,0705
|
1 тайваньский доллар
|
0,0579
|
0,0578
|
0,0577
|
0,0542
|
0,0001
|
0,0002
|
0,0037
|
1 таджикский сомони
|
0,1648
|
0,1648
|
0,1649
|
0,1755
|
0
|
-0,0001
|
-0,0107
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0619
|
0,0621
|
0,0613
|
0,0677
|
-0,0002
|
0,0006
|
-0,0058
|
100 японских иен
|
1,606
|
1,6094
|
1,5975
|
1,5948
|
-0,0034
|
0,0085
|
0,0112
|
1 новозеландский доллар
|
1,1105
|
1,1121
|
1,126
|
1,0857
|
-0,0016
|
-0,0155
|
0,0248
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Twitter: @eldarjanashvili