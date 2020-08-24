Курс евро к манату продолжает падать

Финансы 24 августа 2020 09:54 (UTC+04:00)
Курс евро к манату продолжает падать

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 августа установлен на уровне 1,7 и 2,0052 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют:

24 августа 2020 г.:

21 августа 2020 г.:

24 июля 2020 г.:

24 августа 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0052

2,019

1,9716

1,8816

-0,0138

0,0336

0,1236

1 российский рубль

0,0228

0,023

0,0238

0,0259

-0,0002

-0,0010

-0,0031

1 турецкая лира

0,2321

0,2331

0,2485

0,2946

-0,0010

-0,0164

-0,0625

1 австралийский доллар

1,218

1,2241

1,2042

1,1481

-0,0061

0,0138

0,0699

1 аргентинский песо

0,0231

0,0231

0,0237

0,0308

0

-0,0006

-0,0077

1 белорусский рубль

0,6701

0,6828

0,7125

0,8304

-0,0127

-0,0424

-0,1603

1 бразильский реал

0,3024

0,3058

0,3261

0,4175

-0,0034

-0,0237

-0,1151

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,0993

0,0987

0,1018

0,1116

0,0006

-0,0025

-0,0123

100 южнокорейских вон

0,1428

0,1434

0,1414

0,1402

-0,0006

0,0014

0,0026

1 чешская крона

0,0769

0,0776

0,0749

0,073

-0,0007

0,0020

0,0039

100 чилийских песо

0,2141

0,2157

0,2215

0,2383

-0,0016

-0,0074

-0,0242

1 китайский юань

0,2457

0,2461

0,2422

0,2397

-0,0004

0,0035

0,0060

1 датская крона

0,2693

0,2712

0,2649

0,2524

-0,0019

0,0044

0,0169

1 грузинский лари

0,5525

0,5539

0,5527

0,5812

-0,0014

-0,0002

-0,0287

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2194

0,2193

0,2168

-0,0001

0

0,0025

1 индийская рупия

0,0227

0,0227

0,0227

0,0237

0

0

-0,0010

1 британский фунт стерлингов

2,2251

2,2511

2,1644

2,0788

-0,0260

0,0607

0,1463

100 индонезийских рупий

0,0115

0,0115

0,0117

0,0119

0

-0,0002

-0,0004

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1932

0,1953

0,1917

0,1756

-0,0021

0,0015

0,0176

1 швейцарский франк

1,8633

1,874

1,8381

1,7256

-0,0107

0,0252

0,1377

1 израильский шекель

0,4994

0,4998

0,4979

0,4833

-0,0004

0,0015

0,0161

1 канадский доллар

1,2908

1,2914

1,2667

1,2759

-0,0006

0,0241

0,0149

1 кувейтский динар

5,5637

5,5636

5,5449

5,5885

0,0001

0,0188

-0,0248

1 казахский тенге

0,004

0,0041

0,0041

0,0044

-0,0001

-0,0001

-0,0004

1 киргизский сом

0,0219

0,0218

0,022

0,0242

0,0001

-0,0001

-0,0023

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1126

0,1127

0,1126

-0,0002

-0,0003

-0,0002

1 малайзийский ринггит

0,4068

0,4071

0,3987

0,4057

-0,0003

0,0081

0,0011

1 мексиканский песо

0,0773

0,077

0,0755

0,0858

0,0003

0,0018

-0,0085

1 молдавская лея

0,1025

0,1023

0,1009

0,0952

0,0002

0,0016

0,0073

1 египетский фунт

0,1067

0,1067

0,1063

0,1023

0

0,0004

0,0044

1 норвежская крона

0,1888

0,191

0,1841

0,1891

-0,0022

0,0047

-0,0003

100 узбекских сомов

0,0166

0,0166

0,0167

0,0181

0

-0,0001

-0,0015

1 польский злотый

0,4546

0,461

0,4472

0,4318

-0,0064

0,0074

0,0228

1 сингапурский доллар

1,2399

1,2446

1,2266

1,2253

-0,0047

0,0133

0,0146

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4533

0

0

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,3997

2,4014

2,3734

2,3292

-0,0017

0,0263

0,0705

1 тайваньский доллар

0,0579

0,0578

0,0577

0,0542

0,0001

0,0002

0,0037

1 таджикский сомони

0,1648

0,1648

0,1649

0,1755

0

-0,0001

-0,0107

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0619

0,0621

0,0613

0,0677

-0,0002

0,0006

-0,0058

100 японских иен

1,606

1,6094

1,5975

1,5948

-0,0034

0,0085

0,0112

1 новозеландский доллар

1,1105

1,1121

1,126

1,0857

-0,0016

-0,0155

0,0248

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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