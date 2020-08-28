Ассоциация банков Азербайджана о причинах снижения кредитования в стране

Финансы 28 августа 2020 08:00 (UTC+04:00)
Ассоциация банков Азербайджана о причинах снижения кредитования в стране

БАКУ/ Trend/ - В Азербайджане в первом полугодии 2020 года наблюдается снижение кредитных вложений в экономику страны.

Как сообщили Trend в Ассоциации банков Азербайджана, в первом полугодии 2020 года прослеживается снижение кредитных вложений в экономику страны на 4,9 процента, однако это снижение только отчасти связано с распространением пандемии коронавируса, в основном оно обусловлено другими факторами.

Так, в отчетах Центрального банка Азербайджана (ЦБА) отмечается, что во многом это связано с ликвидацией четырех банков (Atabank, AG Bank, AMRAH Bank, NBC Bank).

Тем не менее, как и во всём мире, пандемия затронула многие сферы в Азербайджане, в том числе и экономику. Из-за этого увеличились риски у некоторых категорий клиентов, что затрудняло выдачу им новых кредитов.

В АБА также отметили, что другим фактором, влияющим на такое сокращение можно считать то, что некоторые предприниматели, опасаясь волатильности курса валют, к которой могли привести резкие колебания цен на нефтяном рынке, досрочно закрыли свои кредиты в иностранной валюте. Так, с февраля этого года до начала июня, когда цены на нефть вновь вернулись к уровню 40 долларов за баррель, объем кредитов в национальной валюте снизился всего на 2,6 процента, в то время как снижение объема кредитов в иностранной валюте составило 15,4 процента.

Однако, несмотря на то, что снижение кредитного портфеля в основном связано с другими факторами, в цифрах по кредитованию не ощущается серьезного влияния пандемии и это связано с решением ЦБА о защите и поддержке интересов предпринимателей. Так, на основании данного решения предпринимателям и физическим лицам, занятых в сферах, непосредственно затронутым пандемией и имеющим ипотечные кредиты, предоставляются льготы. Параллельно с этим банки также предлагают пруденциальные льготы. Всё это позволило значительно смягчить последствия пандемии в финансовом секторе.

Пресс-служба АБА также отметила, что кредитование снизилось не только из-за снижения спроса в период пандемии, но и в связи с работой банков в ограниченном режиме. Тем не менее, во втором квартале этого года во всех банках кредитный портфель не уменьшился, а в некоторых даже увеличился.

Банки расширяют портфель потребительских кредитов, а многим из них удалось увеличить объем своих бизнес-кредитов.

Отмечено также, что суммарный рост бизнес-кредитов в этих банках номинально превышает общий рост потребительских кредитов более чем в 10 раз. Иными словами, банки уделяют особое внимание активному финансированию бизнеса в этот сложный период.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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