В Азербайджане зарегистрирована новая аудиторская компания
БАКУ /Trend/ - В августе Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала аудиторскую компанию "CH Audit".
Об этом сообщает Trend со ссылкой на службу.
Согласно данным, компания оказывает услуги в сфере бухгалтерского учета, консалтинга и аудита как местным, так и международным организациям.
Юридический адрес новой компании - Баку, Наримановский район, улица Карабах, дом 35, квартира 15, уставный капитал - 100 манатов, законный представитель - Джейхун Гасымлы.
(Автор: Фидан Бабаева.)
Twitter: Fidan_Babaeva
Лента новостей
Обнародован объем операций, осуществленных посредством платежного портала правительства Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Разрушение Арменией наших историко-религиозных памятников – преступление против всего мусульманского мира
Азербайджано-турецкое военное сотрудничество направлено на обеспечение мира и безопасности в регионе - депутат
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Ирана в Азербайджане (ФОТО)
Азербайджано-турецкий союз — гарант мира, стабильности и экономического прогресса в регионе — глава парламентского комитета
Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом под лозунгом «Одна нация, два государства» (ФОТО)
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц за получение взятки
Впервые в Азербайджане при Бакинской высшей школе нефти будет создан «Клуб студентов-программистов» компании Google
В мировой прокат вышел исторический фильм "Томирис" с участием азербайджанских каскадеров (ВИДЕО, ФОТО)