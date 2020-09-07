В Азербайджане зарегистрирована новая аудиторская компания

БАКУ /Trend/ - В августе Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала аудиторскую компанию "CH Audit".

Об этом сообщает Trend со ссылкой на службу.

Согласно данным, компания оказывает услуги в сфере бухгалтерского учета, консалтинга и аудита как местным, так и международным организациям.

Юридический адрес новой компании - Баку, Наримановский район, улица Карабах, дом 35, квартира 15, уставный капитал - 100 манатов, законный представитель - Джейхун Гасымлы.

(Автор: Фидан Бабаева.)

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