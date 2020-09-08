Азербайджанские банки на аукционе приобрели более 74 миллионов долларов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) на валютном аукционе, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), продал банкам 74,2 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

По данным ведомства, спрос со стороны банков на аукционе был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс составил 1,7 AZN/USD.

По данным Государственного нефтяного фонда, всего в январе-августе 2020 года фондом на валютных аукционах было продано иностранной валюты на сумму 5,4 миллиарда долларов, что на 25 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большая часть этих средств 1,9 миллиарда долларов была продана в марте, а оставшиеся 334 миллиона долларов - в мае.

Сообщается, что ГНФАР в текущем году планирует выставить на торги иностранной валюты 6,8 миллиарда долларов.

Напомним, что ЦБА стал применять новый механизм валютных аукционов с 12 января 2017 года. Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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