Международный Банк Азербайджана в очередной раз выплатит дивиденды своим акционерам

15 сентября 2020 года состоялось общее собрание акционеров Открытого Акционерного Общества «Международный Банк Азербайджана». С целью соблюдения норм карантина в связи с пандемией COVID-19, акционеры провели голосование и рассмотрели материалы собрания в заочном порядке.

Собрание утвердило финансовый отчет ОАО «Международный Банк Азербайджана» за 2019 год, ранее одобренный внешним аудитором и рекомендованный Комитетом по аудиту. Следует отметить, что в результате мер, предпринятых в последние годы, обеспечены капитализация, финансовая стабильность и прибыльность банка. Прибыль, полученная Международным Банком Азербайджана в 2019 году, позволила выплатить акционерам дивиденды по итогам прошлого года, как это было сделано и в 2018 году. В ходе собрания был поднят вопрос о выплате дивидендов акционерам банка по финансовым результатам деятельности за 2019 год. В результате было принято решение о выплате акционерам дивидендов в размере 150 миллионов манатов из прибыли по итогам прошлого года из расчета 0,0326 манатов на акцию.

Также акционеры утвердили новую редакцию Устава Банка на основе заочного голосования. В представленных материалах, акционерам была предоставлена информация о миссии и стратегическом видении банка.

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