Азербайджанская нефть продолжает дорожать

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, 16 сентября составила 42,42 доллара за баррель, что на 1,78 доллара больше предыдущего показателя, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 41,9 доллара за баррель, что на 1,77 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 40,3 доллара за баррель, что на 1,78 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 16 сентября составила 40,92 доллара, что на 1,8 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на 17 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni