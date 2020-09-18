Центральный Банк Азербайджана снизил учетную ставку
БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о снижении учетной ставки с 6,75 процента до 6,5, сообщает Trend со ссылкой на Центробанк страны.
По данным банка, нижний предел процентного коридора установлен на уровне шести процентов, а верхний предел процентного коридора оценён в семь процентов.
Отметим, что это решение направлено на поддержку совокупного спроса, удерживая инфляцию в целях поддержания макроэкономической стабильности (4±2%) и тем самым ускоряя процесс восстановления экономики. Принятый уровень учетной ставки позволяет контролировать динамику инфляционных процессов в краткосрочном и среднесрочном периоде.
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni
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