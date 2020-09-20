ЕБРР и Туркменистан намерены подписать до пяти документов до конца года

БАКУ /Trend/ - До конца 2020 года между Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Туркменистаном может быть подписано до пяти новых проектов, сообщил Trend представитель ЕБРР Антон Усов.

По его словам, несмотря на нестабильную в связи с пандемией COVID-19 ситуацию, банк планирует их реализацию.

Усов отметил, что с начала 2020 года ЕБРР подписал три проекта с Туркменистаном, в частности с туркменскими компаниями Datly Sherbet, Ak Hunji, Safa.

Общая стоимость этих проектов составляет 19,3 миллиона долларов.

Как ранее сказал Trend Усов, за все время деятельности в Туркменистане ЕБРР инвестировал в стране 272 миллиона евро в 70 проектов.

Такие инвестиции позволили более чем 200 малым и средним предприятиям получить доступ к бизнес-консультациям, добавил он.

Кроме того, ранее Усов отмечал, что ЕБРР планирует продолжать оказание поддержки развитию частного сектора Туркменистана. В том числе предоставлять финансирование частным компаниям, специализирующимся в областях пищевой промышленности и дистрибуции, логистики, транспортных услуг, упаковки, мебели и гостиничного бизнеса.

ЕББР уделяет особое внимание расширению деятельности частного предпринимательства в корпоративном и финансовом секторах Туркменистана.

(Автор: Джейла Алиева)

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