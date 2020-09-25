В банках Азербайджана наблюдается резкое снижение активов
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Президент Ильхам Алиев: По данным наших разведисточников, ведется очень серьезная военная подготовка
Издание Berliner Press сообщило о выступлении Президента Ильхама Алиева на общих дебатах 75-й сессии ГА ООН
В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана прошло соревнование за звание "Лучшее внештатное химическое отделение" (ФОТО/ВИДЕО)
Чем раньше Армения выведет свои ВС из оккупированных территорий Азербайджана, тем скорее будет урегулирован конфликт - МИД (ФОТО)
На улучшение жилищно-бытовых условий семей вынужденных переселенцев выделены 42,5 млн манатов - Распоряжение
Азербайджанский психолог: Постоянный контакт с телефоном и компьютером создает проблемы в физическом развитии детей
Итальянский эксперт: Необходим механизм для выполнения резолюций СБ ООН по нагорно-карабахскому конфликту
Араз Азимов: Отвергая предложения по урегулированию конфликта, руководство Армении делает переговоры бессмысленными
Президент Туркменистана отметил важность развития систем здравоохранения и образования для устойчивого развития страны