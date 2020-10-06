Туркменистан вдвое увеличил финансирование закупок иммунобиологических препаратов

БАКУ /Trend/ - Туркменистан увеличил в два раза финансовые средства, выделяемые на приобретение иммунобиологических препаратов, сообщает Trend со ссылкой на газету «Туркменистан: Золотой век».

Сообщается, что финансовые средства увеличены благодаря плану по закупкам вакцин и инъекционного оборудования для иммунизации на 2021-2025 годы в рамках «Меморандума о взаимопонимании и предоставлении услуг по закупкам между Правительством Туркменистана и ЮНИСЕФ», заключенного в 2015 году.

Отмечается, что на данный момент, согласно плану на 2016-2020 годы, Туркменистан, через Отдел поставок ЮНИСЕФ, бесперебойно закупает на средства Госбюджета важные вакцины и другие.

Также сообщается, что ключевым направлением государственной политики Туркменистана в медицинской сфере, является развитие профилактической деятельности системы здравоохранения.

Ранее, Исполнительный совет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) одобрил страновую программу Туркменистана на 2021-2025 годы, направленную на поддержку правительства в выполнении его обязательств по защите и реализации прав детей.

(Автор: Джейла Алиева.)

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