Бакинская фондовая биржа включила в листинг облигации ООО Ferrum Kapital

БАКУ /Trend/ - Согласно решению Листингового комитета Бакинской фондовой биржи (БФБ) шестого октября 2020 года, акции ООО Ferrum Kapital, общей стоимостью в 2,5 миллиона манатов, были включены в листинг в стандартном сегменте рынка, сообщает Trend со ссылкой на биржу.

Сообщается, что размещение облигаций в размере 2,5 миллиона манатов будет осуществляться методом конкурентного аукциона на БФБ. Дата начала размещения будет объявлена инвесторам на официальном сайте биржи не менее чем за два рабочих дня.

По данным биржи, номинальная стоимость облигаций Ferrum Kapital, которые может приобрести широкий круг лиц, составляет 1 000 манатов, годовая процентная ставка - 12,5 процента. Срок обращения облигаций - один год.

Отметим, что андерайтером по размещению является инвестиционная компания ОАО "Unicapital".

(Автор: Зейни Джафаров)

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