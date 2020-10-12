Центробанк Азербайджана привлек на депозитном аукционе 100 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 100 миллионов манатов на очередном депозитном аукционе, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА.

По данным ведомства, 12 октября 2020 года был проведён очередной депозитный аукцион, на котором Центробанк Азербайджана привлек 100 миллионов манатов. Предложение в ходе аукциона составило 579,6 миллиона манатов. Средневзвешенная ставка была на уровне 6,01 процента.

Средства привлечены сроком на 14 дней.

Напомним, что к проведению депозитных аукционов ЦБА приступил в июне 2016 года.

(Автор: Зейни Джафаров)

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