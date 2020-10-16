ЦБА: На платформе Bloomberg состоится депозитный аукцион

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 19 октября 2020 года проведет депозитный аукцион для банков, с целью привлечь 150 миллионов манатов сроком на 14 дней, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центробанк страны.

По данным ведомства, аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg в формате гибридного аукциона с 11:00 по 11:15 по бакинскому времени. Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 19 октября установлен в пределах 6,01 - 6,49 процента.

Сообщается, что Центробанк Азербайджана планирует выставить на торги 150 миллионов манатов, при этом сумма может увеличиться от заявленной на аукционе не более чем на 20 процентов.

Отметим, что на депозитном аукционе 12 октября 2020 года ЦБА привлек 100 миллионов манатов. Проведение депозитных аукционов ЦБА начал с июня 2016 года.

(Автор: Зейни Джафаров Редактор: Наталья Кочнева)

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