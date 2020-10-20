В Азербайджане будут выпущены в оборот банкноты с обновленным дизайном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Центральным банком Азербайджана обновлен дизайн денежных купюр достоинством в один, пять и 50 манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, Центральный банк Азербайджана, учитывая международный опыт и на основе решений правительства Азербайджана, начал модернизацию национальных денежных знаков с применением последних инноваций, нано и микротехнологий в области защиты денежных знаков, в рамках которой в 2018-2019 годах ввел в обращение новые денежные купюры достоинством в 200 манатов, а также усовершенствовал защиту 10-манатной денежной купюры.

Так, Центральный банк Азербайджана объявляет о выпуске с первого января 2021 года в обращение денежных купюр достоинством в один, пять и 50 манатов с обновленным дизайном и прогрессивной системой защиты.

"Сообщается, денежные купюры старого образца будут находиться в обращении параллельно с обновленными денежными знаками и использоваться без ограничений в качестве средства оплаты", - отмечается в ЦБА.

Согласно данным, в качестве последних элементов защиты на обновленных денежных купюрах одного, пяти и 50 манатов использованы голограмма RollingStar Lead (движущаяся в 3D-эффекте и меняющая цвет), элемент “Spark Live” (динамические световые эффекты и цветовые рисунки), водяной знак (изображение государственного герба Азербайджана и соответствующего номинала при освещении денежного знака), элемент распознавания для лиц с дефектами зрения (выпуклые линии, которые расположены таким образом, что касаясь этих линий, можно определить подлинность и номинал денежного знака), вертикальный дизайн (задняя сторона денежных купюр в соответствии с самым современным в мире трендом в области производства банкнот оформлена вертикально) и другие элементы.

Отметим, что наряду с этим начат процесс адаптации всех используемых на территории страны видов оборудования денежных систем к обновленным купюрам.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva