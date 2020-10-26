ЕБРР выделил азербайджанской группе компаний Veysеloglu кредит на 7 млн манатов

БАКУ/Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил азербайджанской группе компаний Veysеloglu кредит на финансирование оборотного капитала.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЕБРР.

По данным, объем кредита составляет семь миллионов манатов.

"Проект состоит из финансирования оборотного капитала Группы и требований к ликвидности, которые потребуются в случае Covid-19 и связанных с ним последствий, которые продлятся на непредвиденное будущее", - сообщается в информации.

Как сообщается в сообщении, этот проект был одобрен в контексте реакции Банка на пандемию COVID-19.

Отметим, что создание частного сектора в период социально-экономического развития с благоприятными условиями для ведения бизнеса внесло положительный вклад в экономику страны.

Торговая и Дистрибьюторская Компания Veysеloglu начавшая свою деятельность в 1994 году как оптовый центр продаж, первое время импортировала продовольственные товары исключительно из Турции.

Развиваясь из года в год, в течение короткого периода времени, создавая разветвленную торговую сеть, оснащенную современными технологиями, отвечающими высоким требованиям, Торговая и Дистрибьюторская Компания Veysеloglu стала современным Торговым Холдингом с высоким уровнем обслуживания.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @Fidan_Babaeva