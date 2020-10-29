Азербайджанский AFB Bank сократил прибыль
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Международный Красный Крест сделал заявление в связи с гибелью волонтера в результате обстрела Барды ВС Армении
Каждый гражданин Азербайджана преисполнен высокого духа патриотизма - народная артистка Айгюн Самедзаде (ВИДЕО)
Состоится внеочередное заседание турецкой торгово-промышленной палаты под эгидой “Поддержка Азербайджана”
В ходе проекта АМИ Trend - телемоста "Баку-Стамбул" обсудили атаки Армении на гражданских лиц (ВИДЕО)
На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» эксперты обсудили последние события в зоне карабахского конфликта (ВИДЕО)
Туркменистан и Казахстан укрепляют сотрудничество за счёт увеличения объёмов экспортно-импортных операций
Обращение Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой к представителям диаспор дружественных народов и азербайджанкой диаспоре
Сил у армян хватает только на безоружных людей - жители Барды о ракетном обстреле мирного города (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Те кадры, которые мы демонстрируем в интернете - это мизер по сравнению с тем, что происходит
Президент Ильхам Алиев: То, что Пашинян говорит о пакистанских, турецких спецназовцах - это очередной бред
Президент Ильхам Алиев: Турция уже вовлечена в процесс урегулирования карабахского конфликта, как бы это не нравилось Армении
Президент Ильхам Алиев: Я не знаю, насколько встречи будут эффективными сейчас, с учетом неадекватности армянского руководства
Президент Ильхам Алиев: Если кто-то хочет создать для армян второе государство, ну пусть даст часть своей территории, пусть там и создают
Президент Ильхам Алиев: После такого унизительного поражения, я удивляюсь, как министр обороны Армении до сих пор не подал в отставку
Президент Ильхам Алиев: Даже если бы одна из санкций, наложенных на Ирак была бы применена против Армении, карабахский конфликт решился бы очень давно
Президент Ильхам Алиев: Все, что сейчас происходит - это все результаты непродуманной и опасной деятельности премьер-министра Пашиняна
Президент Ильхам Алиев: Невозможность сопредседателей МГ ОБСЕ оказать давление на Армению вызывает много вопросов
Президент Ильхам Алиев: Если мы договоримся о политическом урегулировании, то сразу же армянские войска должны быть выведены из Кяльбаджарского и Лачинского районов, и части Агдамского района
Иран с первых дней выступил против оккупации территорий Азербайджана - замминистра иностранных дел Ирана
Президент Ильхам Алиев: Если Армения по доброй воле не покинет остальные оккупированные земли, то мы прогоним их и оттуда
Фуад Алескеров: Обратившись в Европейский суд, Азербайджан потребовал применения обеспечительных мер в отношении Армении
Карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана - спецпредставитель президента Ирана (ЭКСКЛЮЗИВ)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем Президента Ирана (ФОТО)
Уничтожена живая сила ВС Армении, подвергавшая обстрелу гражданскую инфраструктуру и мирное население (ВИДЕО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Подобные варварские атаки свидетельствуют о том, что жестокость армян не знает границ (ФОТО)
Министр иностранных дел Туркменистана принял участие во втором заседании диалога «Индия - Центральная Азия»
TIKA заинтересовано в развитии сектора МСБ и повышении занятости в освобожденных районах Азербайджана