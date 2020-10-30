Манат продолжает дорожать к евро

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 октября установлен на уровне 1,7 и 1,986 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 30 октября 2020 г.: 29 октября 2020 г.: 30 сентября 2020 г.: 30 октября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 1,986 1,9982 1,9947 1,8885 -0,0122 -0,0087 0,0975 1 российский рубль 0,0216 0,0215 0,0215 0,0266 0,0001 0,0001 -0,0050 1 турецкая лира 0,2043 0,2047 0,2177 0,2948 -0,0004 -0,0134 -0,0905 1 австралийский доллар 1,1975 1,2006 1,2095 1,1667 -0,0031 -0,0120 0,0308 1 аргентинский песо 0,0217 0,0217 0,0223 0,0286 0 -0,0006 -0,0069 1 белорусский рубль 0,6465 0,6508 0,6466 0,8279 -0,0043 -0,0001 -0,1814 1 бразильский реал 0,2942 0,2956 0,3017 0,4251 -0,0014 -0,0075 -0,1309 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1039 0,1039 0,1002 0,1161 0 0,0037 -0,0122 100 южнокорейских вон 0,1506 0,1502 0,1454 0,1454 0,0004 0,0052 0,0052 1 чешская крона 0,0725 0,0728 0,0733 0,0739 -0,0003 -0,0008 -0,0014 100 чилийских песо 0,22 0,2197 0,2161 0,2338 0,0003 0,0039 -0,0138 1 китайский юань 0,2544 0,2533 0,2496 0,2406 0,0011 0,0048 0,0138 1 датская крона 0,2668 0,2684 0,2679 0,2528 -0,0016 -0,0011 0,0140 1 грузинский лари 0,5262 0,5258 0,5198 0,574 0,0004 0,0064 -0,0478 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2194 0,2168 0 -0,0001 0,0025 1 индийская рупия 0,0229 0,023 0,023 0,0239 -0,0001 -0,0001 -0,0010 1 британский фунт стерлингов 2,1961 2,2104 2,1826 2,1872 -0,0143 0,0135 0,0089 100 индонезийских рупий 0,0116 0,0116 0,0114 0,0121 0 0,0002 -0,0005 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1907 0,1924 0,1893 0,1752 -0,0017 0,0014 0,0155 1 швейцарский франк 1,8588 1,8695 1,8455 1,71 -0,0107 0,0133 0,1488 1 израильский шекель 0,4975 0,4987 0,4935 0,4824 -0,0012 0,0040 0,0151 1 канадский доллар 1,2771 1,2792 1,2679 1,2987 -0,0021 0,0092 -0,0216 1 кувейтский динар 5,5593 5,5601 5,5474 5,5966 -0,0008 0,0119 -0,0373 1 казахский тенге 0,0039 0,0039 0,0039 0,0044 0 0 -0,0005 1 киргизский сом 0,0208 0,0208 0,0213 0,0238 0 -0,0005 -0,0030 100 ливанских фунтов 0,1123 0,1119 0,1126 0,1127 0,0004 -0,0003 -0,0004 1 малайзийский ринггит 0,4088 0,4092 0,4089 0,4063 -0,0004 -0,0001 0,0025 1 мексиканский песо 0,0795 0,0802 0,0757 0,0889 -0,0007 0,0038 -0,0094 1 молдавская лея 0,0997 0,0999 0,1002 0,0969 -0,0002 -0,0005 0,0028 1 египетский фунт 0,1083 0,108 0,108 0,1053 0,0003 0,0003 0,0030 1 норвежская крона 0,1785 0,182 0,1801 0,1841 -0,0035 -0,0016 -0,0056 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0166 0,018 0 -0,0002 -0,0016 1 польский злотый 0,4296 0,4319 0,4399 0,4426 -0,0023 -0,0103 -0,0130 1 сингапурский доллар 1,2458 1,2471 1,2417 1,2478 -0,0013 0,0041 -0,0020 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4533 0 0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4004 2,4024 2,3924 2,3374 -0,0020 0,0080 0,0630 1 тайваньский доллар 0,0594 0,0595 0,0586 0,0558 -0,0001 0,0008 0,0036 1 таджикский сомони 0,1644 0,1644 0,1646 0,1753 0 -0,0002 -0,0109 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0598 0,0598 0,06 0,0682 0 -0,0002 -0,0084 100 японских иен 1,6291 1,6277 1,6113 1,5619 0,0014 0,0178 0,0672 1 новозеландский доллар 1,1267 1,1301 1,1195 1,0794 -0,0034 0,0072 0,0473

(Автор: Зейни Джафаров)

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