Манат продолжает дорожать к евро

Финансы 30 октября 2020 09:59 (UTC+04:00)
Манат продолжает дорожать к евро

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 октября установлен на уровне 1,7 и 1,986 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют:

30 октября 2020 г.:

29 октября 2020 г.:

30 сентября 2020 г.:

30 октября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

1,986

1,9982

1,9947

1,8885

-0,0122

-0,0087

0,0975

1 российский рубль

0,0216

0,0215

0,0215

0,0266

0,0001

0,0001

-0,0050

1 турецкая лира

0,2043

0,2047

0,2177

0,2948

-0,0004

-0,0134

-0,0905

1 австралийский доллар

1,1975

1,2006

1,2095

1,1667

-0,0031

-0,0120

0,0308

1 аргентинский песо

0,0217

0,0217

0,0223

0,0286

0

-0,0006

-0,0069

1 белорусский рубль

0,6465

0,6508

0,6466

0,8279

-0,0043

-0,0001

-0,1814

1 бразильский реал

0,2942

0,2956

0,3017

0,4251

-0,0014

-0,0075

-0,1309

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1039

0,1039

0,1002

0,1161

0

0,0037

-0,0122

100 южнокорейских вон

0,1506

0,1502

0,1454

0,1454

0,0004

0,0052

0,0052

1 чешская крона

0,0725

0,0728

0,0733

0,0739

-0,0003

-0,0008

-0,0014

100 чилийских песо

0,22

0,2197

0,2161

0,2338

0,0003

0,0039

-0,0138

1 китайский юань

0,2544

0,2533

0,2496

0,2406

0,0011

0,0048

0,0138

1 датская крона

0,2668

0,2684

0,2679

0,2528

-0,0016

-0,0011

0,0140

1 грузинский лари

0,5262

0,5258

0,5198

0,574

0,0004

0,0064

-0,0478

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2194

0,2168

0

-0,0001

0,0025

1 индийская рупия

0,0229

0,023

0,023

0,0239

-0,0001

-0,0001

-0,0010

1 британский фунт стерлингов

2,1961

2,2104

2,1826

2,1872

-0,0143

0,0135

0,0089

100 индонезийских рупий

0,0116

0,0116

0,0114

0,0121

0

0,0002

-0,0005

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1907

0,1924

0,1893

0,1752

-0,0017

0,0014

0,0155

1 швейцарский франк

1,8588

1,8695

1,8455

1,71

-0,0107

0,0133

0,1488

1 израильский шекель

0,4975

0,4987

0,4935

0,4824

-0,0012

0,0040

0,0151

1 канадский доллар

1,2771

1,2792

1,2679

1,2987

-0,0021

0,0092

-0,0216

1 кувейтский динар

5,5593

5,5601

5,5474

5,5966

-0,0008

0,0119

-0,0373

1 казахский тенге

0,0039

0,0039

0,0039

0,0044

0

0

-0,0005

1 киргизский сом

0,0208

0,0208

0,0213

0,0238

0

-0,0005

-0,0030

100 ливанских фунтов

0,1123

0,1119

0,1126

0,1127

0,0004

-0,0003

-0,0004

1 малайзийский ринггит

0,4088

0,4092

0,4089

0,4063

-0,0004

-0,0001

0,0025

1 мексиканский песо

0,0795

0,0802

0,0757

0,0889

-0,0007

0,0038

-0,0094

1 молдавская лея

0,0997

0,0999

0,1002

0,0969

-0,0002

-0,0005

0,0028

1 египетский фунт

0,1083

0,108

0,108

0,1053

0,0003

0,0003

0,0030

1 норвежская крона

0,1785

0,182

0,1801

0,1841

-0,0035

-0,0016

-0,0056

100 узбекских сомов

0,0164

0,0164

0,0166

0,018

0

-0,0002

-0,0016

1 польский злотый

0,4296

0,4319

0,4399

0,4426

-0,0023

-0,0103

-0,0130

1 сингапурский доллар

1,2458

1,2471

1,2417

1,2478

-0,0013

0,0041

-0,0020

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4532

0,4533

0

0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4004

2,4024

2,3924

2,3374

-0,0020

0,0080

0,0630

1 тайваньский доллар

0,0594

0,0595

0,0586

0,0558

-0,0001

0,0008

0,0036

1 таджикский сомони

0,1644

0,1644

0,1646

0,1753

0

-0,0002

-0,0109

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0598

0,0598

0,06

0,0682

0

-0,0002

-0,0084

100 японских иен

1,6291

1,6277

1,6113

1,5619

0,0014

0,0178

0,0672

1 новозеландский доллар

1,1267

1,1301

1,1195

1,0794

-0,0034

0,0072

0,0473

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni

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