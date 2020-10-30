Манат продолжает дорожать к евро
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 октября установлен на уровне 1,7 и 1,986 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
30 октября 2020 г.:
|
29 октября 2020 г.:
|
30 сентября 2020 г.:
|
30 октября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,986
|
1,9982
|
1,9947
|
1,8885
|
-0,0122
|
-0,0087
|
0,0975
|
1 российский рубль
|
0,0216
|
0,0215
|
0,0215
|
0,0266
|
0,0001
|
0,0001
|
-0,0050
|
1 турецкая лира
|
0,2043
|
0,2047
|
0,2177
|
0,2948
|
-0,0004
|
-0,0134
|
-0,0905
|
1 австралийский доллар
|
1,1975
|
1,2006
|
1,2095
|
1,1667
|
-0,0031
|
-0,0120
|
0,0308
|
1 аргентинский песо
|
0,0217
|
0,0217
|
0,0223
|
0,0286
|
0
|
-0,0006
|
-0,0069
|
1 белорусский рубль
|
0,6465
|
0,6508
|
0,6466
|
0,8279
|
-0,0043
|
-0,0001
|
-0,1814
|
1 бразильский реал
|
0,2942
|
0,2956
|
0,3017
|
0,4251
|
-0,0014
|
-0,0075
|
-0,1309
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1039
|
0,1039
|
0,1002
|
0,1161
|
0
|
0,0037
|
-0,0122
|
100 южнокорейских вон
|
0,1506
|
0,1502
|
0,1454
|
0,1454
|
0,0004
|
0,0052
|
0,0052
|
1 чешская крона
|
0,0725
|
0,0728
|
0,0733
|
0,0739
|
-0,0003
|
-0,0008
|
-0,0014
|
100 чилийских песо
|
0,22
|
0,2197
|
0,2161
|
0,2338
|
0,0003
|
0,0039
|
-0,0138
|
1 китайский юань
|
0,2544
|
0,2533
|
0,2496
|
0,2406
|
0,0011
|
0,0048
|
0,0138
|
1 датская крона
|
0,2668
|
0,2684
|
0,2679
|
0,2528
|
-0,0016
|
-0,0011
|
0,0140
|
1 грузинский лари
|
0,5262
|
0,5258
|
0,5198
|
0,574
|
0,0004
|
0,0064
|
-0,0478
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2194
|
0,2168
|
0
|
-0,0001
|
0,0025
|
1 индийская рупия
|
0,0229
|
0,023
|
0,023
|
0,0239
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0010
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1961
|
2,2104
|
2,1826
|
2,1872
|
-0,0143
|
0,0135
|
0,0089
|
100 индонезийских рупий
|
0,0116
|
0,0116
|
0,0114
|
0,0121
|
0
|
0,0002
|
-0,0005
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1907
|
0,1924
|
0,1893
|
0,1752
|
-0,0017
|
0,0014
|
0,0155
|
1 швейцарский франк
|
1,8588
|
1,8695
|
1,8455
|
1,71
|
-0,0107
|
0,0133
|
0,1488
|
1 израильский шекель
|
0,4975
|
0,4987
|
0,4935
|
0,4824
|
-0,0012
|
0,0040
|
0,0151
|
1 канадский доллар
|
1,2771
|
1,2792
|
1,2679
|
1,2987
|
-0,0021
|
0,0092
|
-0,0216
|
1 кувейтский динар
|
5,5593
|
5,5601
|
5,5474
|
5,5966
|
-0,0008
|
0,0119
|
-0,0373
|
1 казахский тенге
|
0,0039
|
0,0039
|
0,0039
|
0,0044
|
0
|
0
|
-0,0005
|
1 киргизский сом
|
0,0208
|
0,0208
|
0,0213
|
0,0238
|
0
|
-0,0005
|
-0,0030
|
100 ливанских фунтов
|
0,1123
|
0,1119
|
0,1126
|
0,1127
|
0,0004
|
-0,0003
|
-0,0004
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4088
|
0,4092
|
0,4089
|
0,4063
|
-0,0004
|
-0,0001
|
0,0025
|
1 мексиканский песо
|
0,0795
|
0,0802
|
0,0757
|
0,0889
|
-0,0007
|
0,0038
|
-0,0094
|
1 молдавская лея
|
0,0997
|
0,0999
|
0,1002
|
0,0969
|
-0,0002
|
-0,0005
|
0,0028
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,108
|
0,108
|
0,1053
|
0,0003
|
0,0003
|
0,0030
|
1 норвежская крона
|
0,1785
|
0,182
|
0,1801
|
0,1841
|
-0,0035
|
-0,0016
|
-0,0056
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0166
|
0,018
|
0
|
-0,0002
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4296
|
0,4319
|
0,4399
|
0,4426
|
-0,0023
|
-0,0103
|
-0,0130
|
1 сингапурский доллар
|
1,2458
|
1,2471
|
1,2417
|
1,2478
|
-0,0013
|
0,0041
|
-0,0020
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4533
|
0
|
0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4004
|
2,4024
|
2,3924
|
2,3374
|
-0,0020
|
0,0080
|
0,0630
|
1 тайваньский доллар
|
0,0594
|
0,0595
|
0,0586
|
0,0558
|
-0,0001
|
0,0008
|
0,0036
|
1 таджикский сомони
|
0,1644
|
0,1644
|
0,1646
|
0,1753
|
0
|
-0,0002
|
-0,0109
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0598
|
0,0598
|
0,06
|
0,0682
|
0
|
-0,0002
|
-0,0084
|
100 японских иен
|
1,6291
|
1,6277
|
1,6113
|
1,5619
|
0,0014
|
0,0178
|
0,0672
|
1 новозеландский доллар
|
1,1267
|
1,1301
|
1,1195
|
1,0794
|
-0,0034
|
0,0072
|
0,0473
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter:@jafarov_zeyni