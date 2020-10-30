В Азербайджане сохраняется макроэкономическая стабильность - глава ЦБА

БАКУ /Trend/ - В данный момент стратегические валютные резервы Азербайджана превышают 50 миллиардов долларов. Как сообщает в пятницу Trend, об этом на пресс-конференции заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

По его словам, этот показатель превышает также на 100 процентов ВВП, а также валютные резервы Центробанка с начала года продолжили рост и увеличились на 3,4 процента.

Также Рустамов подчеркнул, что ужесточение карантинного режима во многих странах препятствует устойчивому восстановлению спроса на нефть. Так, средняя цена нефти Brent в сентябре-октябре составила 42 доллара за баррель. Однако манат стабилен и макроэкономическая стабильность в Азербайджане сохраняется.

Председатель Центробанка Азербайджана заявил, что с начала года внешнеторговый баланс страны остается в профиците и это также способствует созданию условий для сохранения стратегических валютных резервов.

Он также добавил, что после полного освобождения оккупированных территорий Азербайджана там будет создана банковская сеть и данные территории окажут положительное влияние на экономику Азербайджана.

Отметим, что 30 октября 2020 года была проведена онлайн пресс-конференция Центрального банка Азербайджана, посвященная решению правления Центробанка о параметрах процентного коридора. Следующее рассмотрение пройдет 18 декабря этого года.

(Автор: Зейни Джафаров)

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