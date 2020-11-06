Акционеры компании аграрного страхования рассмотрят бюджет на 2021 г.

БАКУ /Trend/ - Внеочередное собрание акционеров ОАО "Объединенная страховая компания аграрного страхования" (ОСКАС) состоится 21 декабря 2020 года. Как сообщает Trend, об этом говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, в ходе собрания акционеры обсудят финансовое положение и бюджет страховой компании на 2021 год, а также другие текущие вопросы.

Отметим, что учредительное собрание в рамках создания ОАО "Аграрная страховая компания" состоялось 24 июля. В нем принимали участие семь страховых компаний, которые намеревались участвовать в деятельности ОСКАС. По итогам собрания было принято решение об учреждении компании.

Согласно решению учредителей, уставный фонд общества был определен в размере 2,187 миллиона манатов. На долю каждого учредителя пришлось 312,5 тысячи манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Юсиф Агаев.)

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