Ассоциация страховщиков Азербайджана о влиянии пандемии на продукт ОСАГО

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) в последние годы играет всё более ведущую роль в становлении страхового рынка. Об этом Trend сообщили в Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА).

По данным Ассоциации, этот страховой продукт имеет стратегическое и психологическое влияние для обращающихся граждан, так как предварительное знакомство со страховым рынком напрямую связано с ОСАГО. Однако следует отметить и тот факт, что подавляющее большинство граждан продолжают рассматривать этот продукт как обязательную пошлину во избежание штрафов. Этот традиционный подход наносит ущерб развитию данного вида страхования.

В АСА подчеркнули, несмотря на такой негативный подход, с уверенностью можно говорить, что по этому продукту была достигнута почти 100-процентная пенитрация.

Относительно пандемийного периода в Азербайджане в АСА заявили, что наблюдается некоторое снижение сборов и выплат по данному виду. Так, если обратить внимание на страховой отчет с начала 2020 года, то можно заключить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сборы по данному страховому продукту снизились до семи процентов, а выплаты - до 13 процентов.

"В Азербайджане сегодня наблюдается развивающаяся тенденция к обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, так как граждане имеют обширное представление в какие органы обращаться, когда хотят получить страховку при разных обстоятельствах", - подытожили в АСА.

(Автор: Зейни Джафаров Редактор: Наталья Кочнева)

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