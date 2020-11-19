Манат подорожал к евро и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0141 маната соответственно, сообщает в четвергTrend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 19 ноября 2020 г.: 18 ноября 2020 г.: 19 октября 2020 г.: 19 ноября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0141 2,0175 1,9899 1,8828 -0,0034 0,0242 0,1313 1 российский рубль 0,0224 0,0223 0,0218 0,0266 0,0001 0,0006 -0,0042 1 турецкая лира 0,2203 0,2206 0,2148 0,2962 -0,0003 0,0055 -0,0759 1 австралийский доллар 1,2402 1,2401 1,2045 1,1555 0,0001 0,0357 0,0847 1 аргентинский песо 0,0212 0,0212 0,0219 0,0286 0 -0,0007 -0,0074 1 белорусский рубль 0,6667 0,6655 0,6607 0,8314 0,0012 0,0060 -0,1647 1 бразильский реал 0,317 0,3193 0,3011 0,4039 -0,0023 0,0159 -0,0869 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1096 0,1105 0,1028 0,1146 -0,0009 0,0068 -0,0050 100 южнокорейских вон 0,1524 0,1538 0,1488 0,1455 -0,0014 0,0036 0,0069 1 чешская крона 0,0764 0,0762 0,073 0,0736 0,0002 0,0034 0,0028 100 чилийских песо 0,2244 0,2223 0,2136 0,22 0,0021 0,0108 0,0044 1 китайский юань 0,2589 0,2596 0,2537 0,242 -0,0007 0,0052 0,0169 1 датская крона 0,2702 0,2709 0,2674 0,252 -0,0007 0,0028 0,0182 1 грузинский лари 0,5162 0,5152 0,5288 0,5723 0,0010 -0,0126 -0,0561 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2194 0,2172 0 -0,0001 0,0021 1 индийская рупия 0,0229 0,0228 0,0232 0,0236 0,0001 -0,0003 -0,0007 1 британский фунт стерлингов 2,2498 2,2544 2,1973 2,2019 -0,0046 0,0525 0,0479 100 индонезийских рупий 0,012 0,0121 0,0115 0,0121 -0,0001 0,0005 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1976 0,1972 0,1921 0,1763 0,0004 0,0055 0,0213 1 швейцарский франк 1,866 1,8666 1,8558 1,7174 -0,0006 0,0102 0,1486 1 израильский шекель 0,5077 0,507 0,5031 0,4915 0,0007 0,0046 0,0162 1 канадский доллар 1,2991 1,2982 1,2889 1,2871 0,0009 0,0102 0,0120 1 кувейтский динар 5,5596 5,5581 5,5544 5,6 0,0015 0,0052 -0,0404 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0044 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0201 0,0205 0,0213 0,0235 -0,0004 -0,0012 -0,0034 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1123 0,1125 0,1123 0,0001 -0,0001 0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4151 0,4153 0,4099 0,4086 -0,0002 0,0052 0,0065 1 мексиканский песо 0,0835 0,0839 0,0805 0,0879 -0,0004 0,0030 -0,0044 1 молдавская лея 0,0994 0,0994 0,1001 0,0971 0 -0,0007 0,0023 1 египетский фунт 0,1088 0,1088 0,1083 0,1054 0 0,0005 0,0034 1 норвежская крона 0,1884 0,1877 0,1813 0,1865 0,0007 0,0071 0,0019 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0164 0,0179 0 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4513 0,4493 0,4378 0,4386 0,0020 0,0135 0,0127 1 сингапурский доллар 1,2652 1,2668 1,252 1,249 -0,0016 0,0132 0,0162 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4533 0 0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4236 2,4231 2,3993 2,3387 0,0005 0,0243 0,0849 1 тайваньский доллар 0,0596 0,0596 0,0591 0,0557 0 0,0005 0,0039 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1645 0,1753 0 -0,0141 -0,0249 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0603 0,0604 0,0599 0,0704 -0,0001 0,0004 -0,0101 100 японских иен 1,6382 1,6332 1,6124 1,5655 0,0050 0,0258 0,0727 1 новозеландский доллар 1,1741 1,1721 1,124 1,0866 0,0020 0,0501 0,0875

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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