Манат подорожал к евро и лире
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0141 маната соответственно, сообщает в четвергTrend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
19 ноября 2020 г.:
|
18 ноября 2020 г.:
|
19 октября 2020 г.:
|
19 ноября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0141
|
2,0175
|
1,9899
|
1,8828
|
-0,0034
|
0,0242
|
0,1313
|
1 российский рубль
|
0,0224
|
0,0223
|
0,0218
|
0,0266
|
0,0001
|
0,0006
|
-0,0042
|
1 турецкая лира
|
0,2203
|
0,2206
|
0,2148
|
0,2962
|
-0,0003
|
0,0055
|
-0,0759
|
1 австралийский доллар
|
1,2402
|
1,2401
|
1,2045
|
1,1555
|
0,0001
|
0,0357
|
0,0847
|
1 аргентинский песо
|
0,0212
|
0,0212
|
0,0219
|
0,0286
|
0
|
-0,0007
|
-0,0074
|
1 белорусский рубль
|
0,6667
|
0,6655
|
0,6607
|
0,8314
|
0,0012
|
0,0060
|
-0,1647
|
1 бразильский реал
|
0,317
|
0,3193
|
0,3011
|
0,4039
|
-0,0023
|
0,0159
|
-0,0869
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1096
|
0,1105
|
0,1028
|
0,1146
|
-0,0009
|
0,0068
|
-0,0050
|
100 южнокорейских вон
|
0,1524
|
0,1538
|
0,1488
|
0,1455
|
-0,0014
|
0,0036
|
0,0069
|
1 чешская крона
|
0,0764
|
0,0762
|
0,073
|
0,0736
|
0,0002
|
0,0034
|
0,0028
|
100 чилийских песо
|
0,2244
|
0,2223
|
0,2136
|
0,22
|
0,0021
|
0,0108
|
0,0044
|
1 китайский юань
|
0,2589
|
0,2596
|
0,2537
|
0,242
|
-0,0007
|
0,0052
|
0,0169
|
1 датская крона
|
0,2702
|
0,2709
|
0,2674
|
0,252
|
-0,0007
|
0,0028
|
0,0182
|
1 грузинский лари
|
0,5162
|
0,5152
|
0,5288
|
0,5723
|
0,0010
|
-0,0126
|
-0,0561
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2194
|
0,2172
|
0
|
-0,0001
|
0,0021
|
1 индийская рупия
|
0,0229
|
0,0228
|
0,0232
|
0,0236
|
0,0001
|
-0,0003
|
-0,0007
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2498
|
2,2544
|
2,1973
|
2,2019
|
-0,0046
|
0,0525
|
0,0479
|
100 индонезийских рупий
|
0,012
|
0,0121
|
0,0115
|
0,0121
|
-0,0001
|
0,0005
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1976
|
0,1972
|
0,1921
|
0,1763
|
0,0004
|
0,0055
|
0,0213
|
1 швейцарский франк
|
1,866
|
1,8666
|
1,8558
|
1,7174
|
-0,0006
|
0,0102
|
0,1486
|
1 израильский шекель
|
0,5077
|
0,507
|
0,5031
|
0,4915
|
0,0007
|
0,0046
|
0,0162
|
1 канадский доллар
|
1,2991
|
1,2982
|
1,2889
|
1,2871
|
0,0009
|
0,0102
|
0,0120
|
1 кувейтский динар
|
5,5596
|
5,5581
|
5,5544
|
5,6
|
0,0015
|
0,0052
|
-0,0404
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0205
|
0,0213
|
0,0235
|
-0,0004
|
-0,0012
|
-0,0034
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1123
|
0,1125
|
0,1123
|
0,0001
|
-0,0001
|
0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4151
|
0,4153
|
0,4099
|
0,4086
|
-0,0002
|
0,0052
|
0,0065
|
1 мексиканский песо
|
0,0835
|
0,0839
|
0,0805
|
0,0879
|
-0,0004
|
0,0030
|
-0,0044
|
1 молдавская лея
|
0,0994
|
0,0994
|
0,1001
|
0,0971
|
0
|
-0,0007
|
0,0023
|
1 египетский фунт
|
0,1088
|
0,1088
|
0,1083
|
0,1054
|
0
|
0,0005
|
0,0034
|
1 норвежская крона
|
0,1884
|
0,1877
|
0,1813
|
0,1865
|
0,0007
|
0,0071
|
0,0019
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0179
|
0
|
0
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4513
|
0,4493
|
0,4378
|
0,4386
|
0,0020
|
0,0135
|
0,0127
|
1 сингапурский доллар
|
1,2652
|
1,2668
|
1,252
|
1,249
|
-0,0016
|
0,0132
|
0,0162
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4533
|
0
|
0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4236
|
2,4231
|
2,3993
|
2,3387
|
0,0005
|
0,0243
|
0,0849
|
1 тайваньский доллар
|
0,0596
|
0,0596
|
0,0591
|
0,0557
|
0
|
0,0005
|
0,0039
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1645
|
0,1753
|
0
|
-0,0141
|
-0,0249
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0603
|
0,0604
|
0,0599
|
0,0704
|
-0,0001
|
0,0004
|
-0,0101
|
100 японских иен
|
1,6382
|
1,6332
|
1,6124
|
1,5655
|
0,0050
|
0,0258
|
0,0727
|
1 новозеландский доллар
|
1,1741
|
1,1721
|
1,124
|
1,0866
|
0,0020
|
0,0501
|
0,0875
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni