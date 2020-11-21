На минувшей неделе манат подешевел к валютам основных стран-партнеров (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 9 ноября 1,7 16 ноября 1,7 10 ноября 1,7 17 ноября 1,7 11 ноября 1,7 18 ноября 1,7 12 ноября 1,7 19 ноября 1,7 13 ноября 1,7 20 ноября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0057 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0166 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0089 маната (0,4 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро 9 ноября 2,0092 16 ноября 2,0149 10 ноября 2,0116 17 ноября 2,0161 11 ноября 2,0101 18 ноября 2,0175 12 ноября 2,0009 19 ноября 2,0141 13 ноября 2,0069 20 ноября 2,0206 Средний курс за неделю 2,0077 Средний курс за неделю 2,0166

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю уменьшился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0222 маната за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0002 (0,9 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 9 ноября 0,022 16 ноября 0,022 10 ноября 0,0222 17 ноября 0,0222 11 ноября 0,0222 18 ноября 0,0223 12 ноября 0,022 19 ноября 0,0224 13 ноября 0,022 20 ноября 0,0222 Средний курс за неделю 0,022 Средний курс за неделю 0,0222

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,003 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2216 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0103 маната (4,9 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 9 ноября 0,2019 16 ноября 0,2219 10 ноября 0,2088 17 ноября 0,2205 11 ноября 0,2076 18 ноября 0,2206 12 ноября 0,2174 19 ноября 0,2203 13 ноября 0,2206 20 ноября 0,2249 Средний курс за неделю 0,2113 Средний курс за неделю 0,2216

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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