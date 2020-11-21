На минувшей неделе манат подешевел к валютам основных стран-партнеров (ОБЗОР)

Финансы 21 ноября 2020 12:18 (UTC+04:00)
На минувшей неделе манат подешевел к валютам основных стран-партнеров (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

9 ноября

1,7

16 ноября

1,7

10 ноября

1,7

17 ноября

1,7

11 ноября

1,7

18 ноября

1,7

12 ноября

1,7

19 ноября

1,7

13 ноября

1,7

20 ноября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0057 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0166 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0089 маната (0,4 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро

9 ноября

2,0092

16 ноября

2,0149

10 ноября

2,0116

17 ноября

2,0161

11 ноября

2,0101

18 ноября

2,0175

12 ноября

2,0009

19 ноября

2,0141

13 ноября

2,0069

20 ноября

2,0206

Средний курс за неделю

2,0077

Средний курс за неделю

2,0166

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю уменьшился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0222 маната за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0002 (0,9 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

9 ноября

0,022

16 ноября

0,022

10 ноября

0,0222

17 ноября

0,0222

11 ноября

0,0222

18 ноября

0,0223

12 ноября

0,022

19 ноября

0,0224

13 ноября

0,022

20 ноября

0,0222

Средний курс за неделю

0,022

Средний курс за неделю

0,0222

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,003 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2216 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0103 маната (4,9 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

9 ноября

0,2019

16 ноября

0,2219

10 ноября

0,2088

17 ноября

0,2205

11 ноября

0,2076

18 ноября

0,2206

12 ноября

0,2174

19 ноября

0,2203

13 ноября

0,2206

20 ноября

0,2249

Средний курс за неделю

0,2113

Средний курс за неделю

0,2216

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter:@jafarov_zeyni

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