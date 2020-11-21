На минувшей неделе манат подешевел к валютам основных стран-партнеров (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
9 ноября
|
1,7
|
16 ноября
|
1,7
|
10 ноября
|
1,7
|
17 ноября
|
1,7
|
11 ноября
|
1,7
|
18 ноября
|
1,7
|
12 ноября
|
1,7
|
19 ноября
|
1,7
|
13 ноября
|
1,7
|
20 ноября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0057 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0166 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0089 маната (0,4 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
9 ноября
|
2,0092
|
16 ноября
|
2,0149
|
10 ноября
|
2,0116
|
17 ноября
|
2,0161
|
11 ноября
|
2,0101
|
18 ноября
|
2,0175
|
12 ноября
|
2,0009
|
19 ноября
|
2,0141
|
13 ноября
|
2,0069
|
20 ноября
|
2,0206
|
Средний курс за неделю
|
2,0077
|
Средний курс за неделю
|
2,0166
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю уменьшился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0222 маната за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0002 (0,9 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
9 ноября
|
0,022
|
16 ноября
|
0,022
|
10 ноября
|
0,0222
|
17 ноября
|
0,0222
|
11 ноября
|
0,0222
|
18 ноября
|
0,0223
|
12 ноября
|
0,022
|
19 ноября
|
0,0224
|
13 ноября
|
0,022
|
20 ноября
|
0,0222
|
Средний курс за неделю
|
0,022
|
Средний курс за неделю
|
0,0222
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,003 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2216 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0103 маната (4,9 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
9 ноября
|
0,2019
|
16 ноября
|
0,2219
|
10 ноября
|
0,2088
|
17 ноября
|
0,2205
|
11 ноября
|
0,2076
|
18 ноября
|
0,2206
|
12 ноября
|
0,2174
|
19 ноября
|
0,2203
|
13 ноября
|
0,2206
|
20 ноября
|
0,2249
|
Средний курс за неделю
|
0,2113
|
Средний курс за неделю
|
0,2216
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)
Twitter:@jafarov_zeyni