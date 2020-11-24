ЕБРР выделил Азербайджану кредит на улучшение окружающей среды в Гяндже

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в целях модернизации инфраструктуры сбора в городе Гянджа твердых отходов (машины и контейнеры для сбора отходов и очистки улиц) выделил правительству Азербайджана 10 миллионов евро.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на ЕБРР, заемщиком выступает Азербайджан в лице министерства финансов, а исполняющим органом - Объединение жилищно-коммунального хозяйства при Исполнительной власти города Гянджа.

Сообщается, что проект включает в себя улучшение операционной и финансовой эффективности, и основной целью является улучшение услуг по сбору отходов в городе Гянджа с точки зрения стандартов окружающей среды. Проект будет способствовать повышению качества управления отходами и снижению негативного воздействия сбора отходов на окружающую среду. В настоящее время проект прошел концептуальную проверку и ждет окончательной проверки.

Дата утверждения кредита: 15.12.2020 года.

Отметим, что ЕБРР является ведущим инвестором в Азербайджане и на данный момент инвестировал около 3,3 млрд евро в различные сектора: энергетику, инфраструктуру, банковское дело, промышленность и коммерцию. Помимо этого, ЕБРР оказывает консультационные услуги малому и среднему бизнесу.

(Автор: Зейни Джафаров)

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